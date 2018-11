Döntött a bíróság: Letöltendő börtönt kaptak a SZEVIÉP-vezetők

Korábban:

A Szeviép székházát Botka László a vállalat két, most a vádlottak padján ülő vezetőjével adta át.

A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy az 1-es villamosvonal felújításában konzorciumi tagként részt vett a Szeviép, az összesen 4,6 milliárd forintos munka 1,6 milliárdos részét végezte el. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amit a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.

A Szegedi Járásbíróság kedden hirdetett ítéletet a SZEVIÉP-ügyben. Az ítélet szerint bűnösök a vezetők. Az első rendű vádlottat, 5 év 2 hónap fogházra, a másodrendű vádlottat 6 év börtönre, míg a harmadrendű vádlottat 5 év 2 hónap letöltendő börtönre ítélték.Ha csak a vádiratot nézzük, nem túl bonyolult a Szeviép-ügy. Az ügyészség arra jutott, hogy az 1991-ben alapított építőipari vállalkozás azért lett fizetésképtelen, mert a három korábbi cégvezető igazgatósági tagként felelőtlenül hitelezett.A vádhatóság azt állítja, hogy 2007 elejétől rendszeresen adtak nagy kölcsönöket a leányvállalataiknak, sőt még magánszemélyeknek is. A gond nem is ezzel volt, hanem azzal, hogy tisztában lehettek vele: a pénzt sosem látják viszont. Az ugyanis olyan cégeknél landolt, amelyek semmilyen biztosítékot sem adtak a Szeviépnek, és fedezetük sem volt a kölcsönre. Ráadásul még akkor is adtak kölcsönöket, amikor már magának a Szeviépnek is fizetési nehézségei voltak.Ami pedig különösen érdekes: a kölcsönadások a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetésképtelenné válás után is folytatódtak. A vádiratban az is szerepel, hogy a vádlottak igazgatósági határozatok formájában döntöttek a kölcsönökről. Jellemző, hogy a cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. Magyarán a három vádlott okozhatta a cég fizetésképtelenné válását, vagyonát pedig majdnem másfél milliárd forinttal csökkentették. Végül a Szeviép ellen felszámolási eljárás indult, amiben a hitelezők 6 milliárd 500 millió forint kárigényt jelentettek be.A Szeviépet 1991-ben alapították, a bajok pedig 2009-ben, azaz tulajdonképpen 2008-ban, a gazdasági válsággal kezdődtek. Az építőipari vállalkozás szinte mindegyik szegedi és Csongrád megyei nagyberuházásban érdekelt volt. Szegeden például a villamostól kezdve a fürdőig mindent ők építettek, vagy konzorciumi tagként, vagy úgy, hogy egy önkormányzati céggel kötöttek megállapodást. Emlékezetes, hogy Botka László a két vádlott volt Szeviép-vezérrel közösen avatta fel a cégcsoport új irodaházát és a harmadik vádlottal együtt írta alá a Napfényfürdő kivitelezési szerződését. És ha áttételesen is, de a szocialista EP-képviselő, Ujhelyi István neve is felmerült az ügyben. Ugyanis volt sofőrje volt a Szeviép egyik cége, a Biztonsági Üzem Kft. vezetője. A cég azóta megszűnt, a férfi 2014 óta az önkormányzati tulajdonban lévő Szegedi Közlekedési Kft. repülési üzletágvezetőjeként dolgozik.Az első fizetési problémák 2009 őszén jelentkeztek. A Szeviép megbízásából egy régészeti cég dolgozott az M43-as autópálya építésénél a Szeged és Hódmezővásárhely közötti homokbányákban. Ez lehetett az első vállalkozás, amelyet nem fizettek ki. Azaz a Szeviép a teljes munka csupán 30 százalékát utalta át a cégnek. A totális csőd néhány hónap múlva következett be. 2010 áprilisában kértek csődvédelmet. Ekkor 90 napot kaptak arra, hogy megegyezzenek a hitelezőkkel. Ez azonban nem sikerült, és ahogy azt tudjuk, júniusban bejelentették a csődöt, augusztusban pedig elindult a felszámolási eljárás.