Duplájára nőtt a vaj ára, Gyuris László mestercukrász spekulációt sejt a háttérben

Gyuris László, az A Cappella és a Virág cukrászda tulajdonosa A hercegnő párnácskája nevű süteménnyel a kezében. A mestercukrász felkészült, két tonnát vásárolt az egyre fogyó és dráguló, tejszínből készült vajból.

Az algyői Tóth Józsefné 50 éve kínálja házi tejtermékeit a Mars téri piacon. A vaj kilóját 3000 forintért árulja. – Néha viszik, néha nem, ilyen ez a piac. Kedden majdnem egy kilót elvittek, ma még semmit. A dinnye- és gyümölcsszezonban a tejtermékeket hanyagolják a vásárlók – mutatta a vajjal teli dobozt. Az ő vaja tejfölből készül, de a legfinomabb a tejszínből előállított változat.

A brutális áremelkedés oka, hogy egyre többen keresik a vajat a margarin helyett, miközben csökkent a tejtermelés, egyre kevesebb a fiatal tehén Európában, a tejimport lehetősége korlátozott, az európai termelők pedig inkább a kínai piacon adják el vajat.

A Mars téri piacon nincs roham a házi vajat áruló tejeseknél. Az algyői Tóth Józsefné 3000 forintért adja a vaj kilóját.

Az országos lapok már egy ideje arról cikkeznek, hogy a vaj ára egy év alatt több mint kétszeresére nőtt. A bonyolult folyamat megállíthatatlannak tűnik. Egyes vélemények szerint előfordulhat, hogy karácsonyra eltűnik a vaj az európai boltokból.– Ez katasztrófa – kezdte Gyuris László mestercukrász, az A Cappella és a Virág cukrászda tulajdonosa. – Egy évvel ezelőtt egy kiló tejszínvaj nagykereskedelmi ára 1200 forint volt. Most 2500. Ha én a croissant árát az 1200-as vajjal kalkuláltam, akkor egyértelmű, hogy most emelni kell – folytatta. Gyuris nem hisz abban, hogy a kínaiak milliárdjai hirtelen ennyire megszerették a vajat. – Ez egy vicc. Tehén van, tej van, akkor miért emelkedik a vaj ára? – tette fel a kérdést, majd egy példával illusztrálva rögtön meg is válaszolta.– A vaníliarúd kilónkénti ára két évvel ezelőtt váratlanul 40 ezer forintról 150 ezerre emelkedett, majd szép lassan visszaállt az eredeti szintre. A vajat könnyű lefagyasztani, alacsony hőmérsékleten sokkolni, és így hosszú ideig eltartható. Ha valakinek van elég pénze és tárolóhelyisége, ezzel megszívathatja a piacot, és szépen meg is gazdagodhat belőle, ha felvásárolja és elraktározza a vajat – magyarázta a mestercukrász, aki egyszerű spekulációt lát a vajáremelkedés hátterében. – Én most vettem két raklap, azaz 2 tonna vajat 2500 forintos kilónkénti áron. De ez sem magyar termék, hanem német – tette hozzá.

A négyéves Széll Norbi és bátyja, a hétéves Adrián szüleinek hamarosan többet kell majd fizetniük a testvérek nagy kedvencéért, a sajtos-tejfölös lángosért, amely már most 600 forint az OBI parkolójában lévő lángososnál. Fotók: Török János

Jóval kisebb cukrászdát, egy süteményezőt üzemeltet Füle-Barta Enikő, a Sugar & Candy ügyvezetője, aki azt mondta, korábban egy hódmezővásárhelyi, házias termékeket készítő vállalkozótól vette a vajat, de már nem tud eleget szállítani, ezért ők francia vajat használnak. – Szinte minden süteményhez és krémhez vaj kell. Ha drágul a vaj, az vonzza magával az áremelést – magyarázta.De nem csak a vaj árára és hiányára panaszkodnak a szegedi vendéglátósok. – A sajt nettó ára pár hónap alatt 130 forintot emelkedett kilónként. Az egyik tejipari cég kivonta a forgalomból az ötliteres kiszerelésű tejfölt – panaszolta az OBI parkolójában lévő családi vállalkozásban üzemelő lángosos egyik munkatársa, Szirányi Tamás.

Tudta?

A vaj emlősállatok tejéből készült zsiradék. A pár órát állni hagyott tej felszínén képződő tejszínből vagy tejfölből készítik. A vajkészítés eljárása során köpüléssel választják el a tejzsírt az úgynevezett írótól. A vaj szobahőmérsékleten szilárd, de nagyon puha, csontfehér anyag. A 20. század végén tudományos kutatásokra alapozva a vaj megítélése kedvezőtlenebbé vált, felelőssé tették a vér koleszterinszintjének emeléséért, ezért és versenytársához képest magasabb ára miatt népszerűsége visszaesett. Helyettesítésére a növényi zsiradékból előállított margarint javasolták, arra alapozva, hogy annak zsírsavösszetétele kedvezőbb.

Épp itt állt sorba egy sajtos-tejfölös lángosért az egyik nagy szegedi étterem szakácsa, aki azt mondta, beszállítójuk jelezte, hogy 20 százalékos zsírtartalmú tejfölt már nem, csak 12 százalékosat tud hozni. Vajból és tejből is hiány van. – Én még ilyet nem hallottam, hogy egy beszállító ilyet közöl – mondta a fiatalember.