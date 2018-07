Eb-címért bokszolhat: a szegedi Magyar Kinga jövő szombaton lép ringbe

Bizakodhat. Magyar Kinga itthon készül a címmeccsre. Fotó: Kuklis István

Ismét gálát rendez a szegedi Rókusi körúti nagy bevásárlóközpont parkolójában a Global Sport Event Nonprofit Kft. A tavalyi siker után ismét érdekes mérkőzések lesznek – összesen tíz találkozó várható. Visszatér például Gerebecz József , aki egymenetesre tervezett meccsen bokszol majd, és októberben akár címért is ringbe szállhat. A szegedi különítményt Kéri Valentina Bartucz Ferenc és Bába Richárd alkotja még.Illetve az a Magyar Kinga , aki 22 évesen profi pályafutása egyik fontos összecsapására készül: a WBL (World Boxing League, amerikai világszervezet) Európa-bajnoki övéért bokszol majd a nyolc menetre tervezett mérkőzésen.– Túl vagyunk egy grazi közös edzésen, sparringon, amely jól sikerült, sőt az elvárásokat is felülmúlta. Kinga számára a jövő szombati mérkőzés csak egy állomás lehet a világbajnoki öv felé vezető úton, de bizakodó vagyok, és ő is az – mondta Simon Zsolt , Magyar egyik edzője (a másik Halász Mihály ).Magyar az amatőrök között volt ifjúsági magyar bajnok (2014, 69 kg), ám három éve már áttért a profik világába, és most a 63,5 kilogrammos súlyban bokszol majd. Jobbkezes alapállású, főleg az ütőerejével és a szívósságával tud az ellenfelek fölé nőni.– Ha minden jól alakul, 2019 elején már kilátásban van egy amerikai fellépés, azaz ez az Eb-címmeccs az első lépcsőfoka lehet Kinga előremenetelésének – tette még hozzá Simon.