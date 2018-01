Édesanyja gyászát enyhíti János Ignác - Apátfalvi a megye első idei újszülöttje

Csongrád megye első idei újszülöttje édesanyjával a makói kórházban. Rózsa János Ignácot három testvére várja otthon. Fotó: Szabó Imre

Édesanyja gyászát enyhíti mosolyával a makói kórház új évben született első babája, az apátfalvi Rózsa János Ignác – édesapja ugyanis fél évvel ezelőtt, 42 évesen autóbalesetben meghalt.Az édesanya, a 29 esztendős nőiruha-tervező, Rózsa Anett a kisfiú érkezéséről tegnap délután azt mondta, nagyon örül neki, de egyelőre mindketten fáradtak.

Kovács Keve január 1-jén 4 óra 32 perckor jött világra – ő és édesanyja jól vannak. Édesapja is a szülőszobában izgult. Fotó: Török János

A kisfiú az új év első napján, hajnali negyed 3-kor született meg 2450 grammal és 46 centivel – egészséges ő is és az édesanya is. A vajúdás 9-kor kezdődött. A szülésnél Kovács Krisztián főorvos és Kerekes Zsuzsanna szülésznő segédkezett, akiknek nagyon hálás az anyuka.Az új év első Csongrád megyei babáját 3 testvér, a 8 éves Szabi, az 5 éves Alex és a 3 éves Natasa várja otthon – a gyerekekre most egy szomszéd vigyáz. Az anyuka azt mondta, ha hazatér, a rokonok fognak neki segíteni, akik már voltak is látogatóban náluk a kórházban.Szegeden január 1-jén, hajnali 4 óra 32 perckor sírt fel az idei év első újszülöttje. Kovács Keve 3800 grammal és 52 centivel született. – Mozaikcsalád vagyunk, úgyhogy Keve tulajdonképpen a negyedik gyermekünk – mondta az édesanya, Vigh Erika. Keve édesanyja szociális munkás a drogambulancián, édesapja, Kovács Zoltán pedig vállalkozó. – A férjemnek és nekem is van egy-egy 8 éves fiunk. Két éve született az első közös gyermekünk. A kislányunk 2 éves. Most pedig Keve is megérkezett.

Az édesanya elmondta, ilyen szilveszteri „bulijuk", mint most, még soha nem volt. – Már december 31-én 10 óra körül éreztem, hogy valami történni fog. Délután fél 2-kor jöttünk be a klinikára. Keve természetes úton jött világra, nem volt annyira nehéz a szülés. A férjem bent volt velünk. Mivel a klinikára 12 év alattiak nem jöhetnek be, így a nagyok otthon látják majd először az öccsüket. Már nagyon várják a találkozást!Hódmezővásárhelyen még 2017 utolsó napján született egy kislány: Cseh Júlia, 3630 grammal, december 31-én 14 óra 33 perckor. Január 1-jén dél körül azt mondták a szülészeten, úgy tűnik, az év első napján nem is várható születés.