Egészségház, kondipark, kerékpárút is épül Dorozsmán

Letette a régi kispiac helyén az új dorozsmai rendelőintézet alapkövét hétfőn Botka László polgármester, Lauer István (MSZP) és Mihálffy Béla (Fidesz–L. É. T.) helyi önkormányzati képviselő segítségével.A pályázaton nyertes kivitelező 330 napos határidőt vállalt a létesítmény felépítésére, amely összesen 273 millió forintba kerül. A pénz nagy része uniós támogatás, 60 millió forint önrészt vállal belőle a város. A rendelőintézetben négy háziorvos, két gyermekorvos, két fogorvos és négy védőnő dolgozik majd a 20 ezer lakosú városrész ellátásáért.Dorozsma más fejlesztésekkel is gyarapodik. Az új egészségház környékét önkormányzati forrásból alakítják át közösségi parkká. Jövőre csapadékvíz-elvezetési program kezdődik, szintén 2018-ban 3,7 kilométer hosszú kerékpárút épül Sziksóstó és a Kulipintyó csárda között 420 millió forintból. Korszerűsítik a Jerney utcai iskola és óvoda fűtésrendszerét. Közkívánatra – és mert 400 ezer forintot össze is gyűjtöttek már a helybeliek a célra – köztéri kondiparkot is létesítenek a Jerney-óvoda mögötti Dianovszky téren, illetve Sziksóson.Az új egészségház alapkövébe bekerült a város címere, a tervrajz, a Délmagyarország egy lapszáma, a Dorozsmai Napló két példánya és egy ötforintos.