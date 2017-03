Egy magánembernél csörgött a bevásárlóközpont telefonja

– Januárban kezdődött az egész, a nagy karácsonyi vásárlási roham után. Ismeretlen emberek hívtak folyamatosan mobiltelefonon, és megkérdezték, meddig garanciás a mosógép, van-e még akciós Nutella. Érdeklődtek árucseréről, nyitvatartásról – idézte fel az év elején történteket a hattyasi Herédi Tamás.



Ha valaki a Google keresőóriás oldalán keresett rá a szegedi Napfény Parkra, az ott szereplő adatok – cím, nyitvatartás, értékelések – között a férfi mobiltelefonszáma szerepelt. – Szakápoló, magyarul tökös nővér voltam negyven évig. Mindig emberekkel foglalkoztam, szerencsére türelmes vagyok. Már kezdett bosszantani a dolog, hogy naponta négyen-öten felhívnak, de úgy voltam vele, nem baj, érdeklődő típus a magyar ember – magyarázta a panaszos.



Sok esetben Herédi kért elnézést a hívótól, amikor kiderült, nem tud válaszolni a bevásárlóközponttal kapcsolatos kérdésekre. – Volt, aki bepöccent, és azt a bizonyos b-vel kezdődő igét használta. Nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Mindenkivel elbeszélgettem, akivel lehetett. Már úgy voltam vele, hogy valami kis tiszteletdíjért akár információs irodát nyitok a Napfény Parknak – mondta a jó kedélyű nyugdíjas.



Amikor megelégelte a rendszeres telefonhívásokat, bement az üzletközpontba, de nem sikerült dűlőre jutnia. A Tesco közönségkapcsolati irodájának is írt, ahonnan azt a választ kapta, hogy az ő hivatalos oldalukon nem szerepel a férfi telefonszáma.



– Mostanában szerencsére csökkent a hívások száma. 3-4 éve van meg ez a szám, de nem előfizetéses, ezért az adatbázisokban sincs benne, nem értem, honnan vehették – tette hozzá.



A Napfény Park Bevásárlóközpont illetékesei számára is rejtély, hogyan tűnhetett fel a szám a Google keresőn. – Sajnálattal értesültünk az esetről, amelyet azonnal orvosoltunk. Sajnos ez az információ eddig nem jutott el hozzánk. A probléma okát nem tudjuk, tekintettel arra, hogy az adatok módosítására bárki tehet javaslatot a „Módosítási javaslat", vagy a „Suggest an edit" linkre kattintva. A kellemetlenségért elnézést kérünk – tájékoztatott a Napfény Park hivatalos kommunikációját ellátó Marketing Store Kft. munkatársa, Perényi Gábor.