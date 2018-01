Egyedülálló rehabilitációs gépek Szegeden

Róbert egy autóbalesetes sérülés után rehabilitálódik. Nagyon élvezte a játékot, amellyel a karját mozgatták. Fotó: Frank Yvette

Bár több klinikán is bemutatták már tavaly, és mindenhol nagy sikert aratott, elsőként mégis egy szegedi magánintézmény számára vásárolták meg, és kezdik használni az a rehabilitációt segítő gépet, amely a robotikát és az informatikát ötvözi a gyógyításban.A Tyromotion berendezésekért eddig minimum Ausztriáig kellett utazniuk azoknak, akik igénybe szerették volna venni, pedig hatalmas lehetőséget adnak a gyógyulásra elsősorban azoknak, akiknek felső végtagjaik sérültek.– Szakemberek azt mondják, ahhoz, hogy egy mozdulatsort az ember újratanuljon sérülés vagy bénulás után, azt kezelésenként minimum ötszázszor kell elvégezni – mondta el Détári Vilmos, a Szent Vincent Rehabilitációs Központ alapítója, aki maga is sérült egy évekkel ezelőtti stroke miatt.– Ugyanazt a mozgást azonban ember nem képes ennyiszer elvégezni, akkor sem, ha szakember irányítja. A robotizált rehabilitációs eszközök pont ebben segítenek: miután a személyzet beállította a kívánt mozgást, azt a számítógép vezérlésnek köszönhetően a berendezés, amelyhez a végtagot rögzítették, pontosan ismételteti.

A központban hat robotot üzemeltek be a hétvégén. Ezek elsősorban az ujjak, a karok, a váll és a könyök rehabilitálására, illetve az egyensúly fejlesztésére alkalmasak.– A neurológiai betegek, stroke-osok fejlesztésében tudnak a legtöbbet segíteni, de traumatológiai és ortopédiai problémák esetében is használhatók – mondta el Lengyel Dorottya fizioterapeuta-gyógytornász. Hozzátette: külön előnyük ezeknek a berendezéseknek, hogy élvezetes kezelést lehet velük végezni. A robotokkal ugyanis számítógépes játékokat lehet irányítani, éppen a szükséges mozdulatok elvégzésével.– Ha azt mondjuk valakinek, hogy fél órán keresztül mozgassa az ujjait, valószínűleg pár perc után abbahagyja. Ha azonban mindezt egy játék miatt teszi, belefeledkezik, és nem arra figyel, hogy éppen rehabilitációs tornán vesz részt. Ráadásul még az agyát is használja közben – magyarázta Détári Vilmos.A rehabilitációs központban ma kezdik meg ezeket az egész országban egyedülálló kezeléseket.