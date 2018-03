Egyelőre nincs egyezkedés az ellenzéki oldalon - Tagadják az MSZP-Jobbik paktumot

A Közös Ország Mozgalom kutatása szerint megismételhető Szabó Sándor (MSZP–Párbeszéd) négy évvel ezelőtti sikere, jelenleg is ő a legesélyesebb országgyűlésiképviselő-jelölt Csongrád megye 1-es körzetében. A képet árnyalja azonban, hogy a Jobbik jelöltje, Tóth Péter annyira erős, hogy az ellenzéki átszavazások nélkül könnyedén nyerhet a kormánypártok jelöltje, Bartók Csaba Az index.hu által közölt elemzés után elindultak a találgatások, hogy vajon van-e hajlandóság a visszalépésekre az 1-es választókerületben, illetve a 4-esben. Ez utóbbi körzetben arról szóltak a pletykák, hogy olyan paktum körvonalazódik, amely szerint a baloldal átengedné a Vásárhely–Makó körzetet a Jobbiknak, de cserébe azt kéri, hogy Szabó körzetében a Jobbik lépjen vissza a szocialista jelölt javára. Információink szerint azonban erről szó sincs – ráadásul nem is helyben dől el egy ilyen kérdés. Botka László polgármester a szegedma.hu kérdésére azt mondta, nem meglepetés számára a Közös Ország Mozgalom felmérése, tudja, hogy Bartók Csaba erős jelölt, de Szabó Sándor t is annak tartja. Hozzátette, a végső döntést a választók hozzák meg április 8-án. – Azt szívesen fogadom, ha a Fidesz vagy az MSZP jelöltje visszalép, másról szó sem lehet. Leginkább a parlamentből való kiesés szélén álló szocialista jelölttől lenne elvárható a visszalépés – kommentálta a találgatásokat lapunknak Tóth Péter . A jobbikos jelölt hozzátette, bár a felmérések eredményeit nem lehet készpénznek venni, ettől függetlenül úgy látja, az 1-es körzet immár nem két-, hanem háromesélyes.Az atv.hu szúrta ki Vásárhely új polgármesterének, Márki-Zay Péter édesapjának, Márki-Zay Jánosnak a posztját, amelyben arról írt, tudomása szerint visszalép a 4-esben Rója István , az MSZP–Párbeszéd jelöltje, így Lázár János nak a jobbikos jelölt lenne a kihívója. A makohirado.hu-nak Rója azonban azt mondta, ő vállalt egy feladatot, amire felkérték, nem lép vissza, ráadásul erről helyben nem is hozhatnak döntést, a „nagypolitika mondja meg", mi legyen.Egy neve elhallgatását kérő, a baloldal ügyeit közelről ismerő személy lapunknak azt mondta: egy másik közvéleménykutatás szerint az MSZP-s jelölt a csongrádi 4-es választókörzetben megelőzi népszerűségben a jobbikos jelöltet. Ez alapján kérdés, hogy hajlandó lenne-e visszalépni az ellenzéki tábor második legnépszerűbb jelöltje a harmadik helyezett javára.