Egyre több diák kap tejet és gyümölcsöt - Csaknem félmillió tanulóra terjed ki az iskolai program

Kétszer annyi gyermek kap iskolatejet és gyümölcsöt hazánkban, mint 2010-ben, miután a kormány 2,2 milliárd forintra növelte az iskolatej- és iskolagyümölcs-program támogatását 2018-ra – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence hozzátette, hazánk az Európai Unióban a legnagyobb mértékben támogatja a diákok egészséges étkezését.Idén országosan a gyümölcsből 550 ezer, a tejből pedig 430 ezer diák kap, ez több mint 12 millió liter tejet és több mint 48 millió adag gyümölcsöt jelent.A programok Csongrád megyében is egyre népszerűbbek, több ezer gyermeket segítve ezzel az egészséges táplálkozásban, akik szívesen fogadják és fogyasztják az uzsonnakiegészítéseket. A megyeszékhelyen például az Alsóvárosi Általános Iskolában étkezhetnek vitamindúsan a diákok, akik heti három alkalommal kapnak gyümölcsöt. Kétszer nyers formában, egyszer pedig ivóléként, ezeket mindhárom napon reggel vehetik át a tanítás előtt, ezt követően pedig saját maguk osztják be, hogy mikor szeretnék elfogyasztani.– Emellett részesei vagyunk az országos kóstoltatásnak is, évente négy alkalommal. Ekkor zömében szeletelt zöldségféléket kapunk, például paprikát, sárgarépát, uborkát és retket. Fontosnak tarjuk, hogy már gyermekkorban megtanulják a fiatalok, hogy milyen fontos az egészséges táplálkozás. Így kialakulnak a helyes szokások, a gyerekek megszeretik a zöldségeket, gyümölcsöket, ezek jól kiegészítik az uzsonnát is. Már a kezdetektől kihasználjuk a lehetőséget, melyben az elsőtől a hatodik osztályig részesülnek a tanulók a szabályozás szerint, ez idén 294 gyereket jelent – osztja meg a legfőbb részleteket Tibai József igazgató.Az iskolatejprogram országosan 2600 iskolára terjed ki, az iskolagyümölcs-programnak köszönhetően pedig 2300 iskolába hétféle gyümölcs, négyféle zöldség és frissen préselt, 100 százalékos gyümölcslevek jutnak el a magyar termelőktől. A nevelési és oktatási intézmények eldönthették, hogy mely programot veszik igénybe, van olyan iskola, amely mindkét lehetőséget kihasználja. Ilyen például a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola, ahol örömmel fogadják a nebulók a zamatos falatokat, de a tejből az ízesített népszerűbb.– Iskolánk minden évfolyamával, 531 tanulóval vesz részt az iskolatejprogramban. Ennek köszönhetően natúr és ízesített tejet, valamint joghurtot, illetve ömlesztett sajtot kapnak a gyerekek heti négy alkalommal. Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program az első, második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évfolyamokat érinti, összesen 411 gyermek tanul jelenleg ezekben az osztályokban. Ők heti három alkalommal fogyaszthatnak így gyümölcsöt, leggyakrabban almát, illetve gyümölcslevet vagy különböző zöldségeket. Mindkét program nagyon hasznosnak bizonyul, hiszen egyrészről a tej és a zöldség-gyümölcs termékek révén egészségesebb lesz tanulóink táplálkozása, másrészt már gyermekkorban segítik a helyes táplálkozási szokások kialakulását – emeli ki Kollárné Gellai Tünde megbízott tagintézmény-vezető.Nemcsak az egészséges étkezést segítik a központi intézkedések, hanem az ifjúság számára a mindennapok részévé teszik a magyar élelmiszerek fogyasztását. Emellett tudatossá válik felnőttkorra a hazai termékek választása.