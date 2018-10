Egyre többen szülnek császármetszéssel - Az életkor, a perektől való félelem és a kényelem is döntő tényező

Anya és orvos egyaránt fél

Németh Gábor úgy számol, ennél magasabbra már nem kúszik Szegeden a császármetszések száma. Fotó: Frank Yvette

Amikor a baba egészsége a tét, nincs kérdés

Az elmúlt tizenöt évben világszerte kétszeresére nőtt azoknak a nőknek a száma, akik császármetszéssel hozzák világra a gyereküket: míg az ezredfordulón 16 millió ilyen beavatkozás történt egy évben, 2015-ben már közel 30 millió. A trend hazánkban is jól látszik: 1990-ben 10, 2000-ben 20, 2015-ben pedig már a szülések 39 százaléka végződött császármetszéssel.Egy 2013 és 2015 között zajlott összehasonlító felmérés szerint akkor Szeged országosan is élen járt acsászármetszések számában: három budapesti és egy esztergomi intézmény után nálunk végezték a legtöbb ilyen operációt az országban. Igaz, ezek az állami ellátóhelyek statisztikái voltak – vannak magánszülészetek, ahol a 100 százalékot közelíti ez az arányszám.A szegedi 45 százalékos arány azóta sem javult sokat: tavaly 1390 hüvelyi szülés mellett 1211 császárt végeztek. Igaz, a klinika a regionális ellátás csúcsintézménye, ami azt jelenti, hogy minden problémás esetet itt látnak el, melyek nagy része törvényszerű, hogy operációval végződik. Németh Gábor, az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanszékvezető egyetemi tanára szerint viszont nagyjából ez a plafon: ennél magasabbra vélhetően már nem kúszik majd a császármetszések száma.– Magyarországon 1948-ban a szülések 0,7 százaléka végződött császármetszéssel – kezdte egy megdöbbentő statisztikával. – Azóta azonban sokat változott a világ, és sok tényező hajtja ma már ebbe az irányba a nőket és az orvosokat is.A professzor első helyen a szülő nők életkorát említette, mely közel tíz évvel nőtt átlagban egy generáció alatt.– Harmincéves kor felett gyakoribbak a betegségek, melyek befolyásolják a terhesség kimenetelét – magyarázta. A jelenség pedig öngerjesztő, hiszen aki az első gyermekét császármetszéssel hozta világra, nagyobb eséllyel lesz ugyanerre szüksége a következő babánál is.– Az is tény – ha kimondjuk, ha nem –, hogy az orvosok félnek a perektől – folytatta Németh Gábor. – Az orvosi műhibaperek 30–40 százaléka szülészeti eseménnyel kapcsolatos, ami nagyon nagy arány. Így ha a legkisebb gyanú is felmerül, inkább operálunk, mint hogy utólag kelljen magyarázni, miért nem tettük ezt meg.A professzor azt is megerősítette: sok nő kifejezetten kéri a császármetszést. – Bár erre Magyarországon a jog nem ad lehetőséget, gyakori tapasztalat, hogy aki nincs felkészülve lelkileg a szülésre, vagy retteg tőle, valóban nem is sikerül természetesen megszülnie gyermekét. Pedig ez a beavatkozás – bármennyire is rutinműtét – nem jelent könnyebbséget a nőknek, hiszen felnyitják a hasukat és a méhüket, ami fájdalmas felépüléssel jár.Olyan esetek is akadnak szép számmal, amikor látszólag minden stimmel, az utolsó pillanatban mégis szükségessé válik az operáció. Ez történt Mosonyi Borbála esetében is, aki kedden csupán egy CTG- vizsgálatra érkezett a klinikára, onnan azonban már a műtőbe vitték.– Jövő csütörtökre voltam kiírva, de megállapították, hogy nem mozog eleget a kisfiam. Azt mondták, nem lehet várni, mert most még egészséges, de másnap már lehet, hogy nem lesz az – beszélt élete legnehezebb perceiről. – Nagyon gyorsan történt minden, alighogy betoltak a műtőbe, már láthattam is Tamást. Nem vagyok az a fajta anya, aki lelki traumaként éli meg, hogy nem szülhetett természetes módon, hiszen nekem a gyerek az első. Két évet vártunk rá, semmi nem volt fontosabb, mint hogy egészségesen születhessen meg. Ha ezt egy műtétnek köszönhettem, akkor így volt jó.