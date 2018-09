Elégedetten távozott a szerb nagykövet - Megtekintette a Mórahalmon épülő Szerb Kulturális Központot Rade Drobac

– Az alapkő letételekor a szerb fél igénye volt, hogy rendszeresen tájékoztassuk őket az építkezésről, mert ilyen jellegű beruházásra Magyarországon még nem volt példa. Ez egy félidős bejárás, amelyen a szerb kormány képviseletében Rade Drobac nagykövet is részt vett – mondta a Röszkei úton épülő Szerb Kulturális Központ építkezésénél Duka Félix , az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület elnöke. Az alapkőletételről mi is beszámoltunk lapunkban (2018. január 26.: Letették a Szerb Kulturális Központ alapkövét – Mórahalmon építenek hidat a két nemzet között). Az év eleje óta épülő Kóló Központ célja a kulturális sokszínűség bemutatása.– Meglepődtem, milyen remek ütemben halad a beruházás. Csodás képet kaptunk a munkálatokról, és meggyőződésem, hogy tartani tudják az átadás határidejét, így jövő év elején itt lehetünk az ünnepélyes megnyitón is – fogalmazott a bejárás után Ognjen Bjelic , Vajdaság tartomány regionális, interregionális és helyi önkormányzatokért felelős titkára.Rade Drobac sajnálatát fejezte ki, hogy nem tudott jelen lenni az alapkő letételekor. – Most először járok itt, de amit láttam és hallottam, az nagyon pozitív hatást tett rám. A központ a határ mindkét oldalán élő két nemzet számára közösségi térként szolgál majd. A két ország közti bilaterális együttműködés a korábbi évekhez képest történelmi csúcson van. Kiemelkedő az együttműködés kulturális, gazdasági és turisztikai értelemben is – fogalmazott a nagykövet.A Mórahalmon épülő Szerb Kulturális Központot üzemeltető egyesület vezetője, Duka Félix és a város polgármestere, Nógrádi Zoltán mutatta meg az épületeket Ognjen Bjelicnek, Vajdaság tartomány titkárának és Rade Drobacnak, Szerbia magyarországi nagykövetének. Fotó: Frank Yvette