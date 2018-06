Elhalasztották a törzskarton bevezetését

A törzskartonnak a beteg családi anamnézisét, krónikus betegségeit, műtéteit, a diagnosztikai beavatkozásokat, a kapott terápiákat, a rendszeresen szedett gyógyszerek leírását, továbbá laboratóriumi eredményeit is részletesen tartalmaznia kell, de rögzíti a dohányzási, alkoholfogyasztási, táplálkozási és testmozgási szokásait is, illetve mentális állapotát, mi több, a szexuális irányultságra is rákérdez. Ez utóbbiakra egyébként a válaszadás önkéntes.