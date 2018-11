Elkelt a szegedi Vígmatróz úszóház - egyelőre titok, kik vették meg

Csak a tulajdonos változik, a profil marad, vendéglátóhelyként üzemel tovább a Vígmatróz.

Fotó: Karnok Csaba

Mint megírtuk, az állandó munkaerőhiány miatt a tulajdonosok nem bírták tovább, és árulni kezdték az egyik legnépszerűbb szegedi úszóházat, a családi vállalkozásként működtetett Vígmatróz kikötő és sörözőt.A Felső Tisza-parti ifjúsági házzal majdnem szemben horgonyzó Vígmatróz kikötő és söröző tulajdonosa, Bálint Péter – ahogy a vendéglátásban sokan mások – elsősorban az állandó munkaerőhiánnyal magyarázta a kényszerű döntést. A szezonra alig találtak alkalmazottat, Péter idős szülei álltak be a pult mögé.A fiatalember úgy fogalmazott, belefáradtak az állandó küzdelembe, és bár fájó szívvel, de megválnak a Vígmatróztól. Bálinték 2009. május 20-án nyitották meg a helyet, előtte nem sokkal vásárolták meg az előző tulajdonostól. Az úszóművet még júliusban 15,6 millió forintos irányáron hirdették meg. Az eladók és az új tulajdonosok sem szerették volna nagy dobra verni, hogy időközben gazdát cserélt az úszómű, a hivatalos átadás-átvétel november elsején történt meg.Korábban arról is írtunk, hogy mára alig maradtak igazi, klasszikus úszóházak Szegeden. Az egykori Béke szórakozóhely, a másik, a volt Tisza rendezvényház lett, amely csak alkalmanként nyit ki. Tavaly júliusi körképünkben a Szabadság, a Vígmatróz úszóházra, a Horthy Csónakházra és a Foka Ökokikötőbe látogattunk el (2017. július 18.: Fogyatkozik a klasszikus úszóházak száma Szegeden).Annyit sikerült megtudnunk, hogy a Vígmatróz profilja nem változik, vendéglátóhely marad, ahol csónakhelyet is lehet bérelni. Információink szerint három szegedi vállalkozó vásárolta meg közösen az úszóművet, van köztük vendéglátással foglalkozó is.