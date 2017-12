Elmúlt a karácsony, folytatódik a húsvét - 12 fok, többórás napsütés

December vége egy másik kontinensen: napfelkelte Texasban. Fotó: MTI

Nappalra 12, éjszakára 3 fokot: persze, örülünk, hogy nem lesz magas a fűtésszámla, de ugye nem húsvétkor pótolja majd az időjárás az elmaradt havat?, mi zajlik a Kárpát-medencében: éjszaka egyre inkább az északi megyékben és keleten lesz sok a felhő, az északi hegyek környékén és a Kisalföldön emellett kiterjedhet a köd, ott szitálás is lehet. Másutt csak elvétve lehet gyenge eső.Szerdán északnyugaton gyorsan kitisztul az idő, de az Északi-középhegység térségében is fokozatosan ritkul a kialakult köd, rétegfelhőzet. Napközben az ország legnagyobb részén több órára kisüt a nap, de délutántól nyugat felől egyre több felhő érkezik. A nyugati határnál estétől kisebb eső is kialakulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérhetik erős, késő délutántól a Kisalföldön viharos lökések.

1236 – Julianus barát visszatér Keletről a távoli magyarok létezésének és a mongolok közeledtének hírével.

1945 – 28 állam megalapítja a Világbankot.

1985 – Palesztin terrorcselekmények Bécsben és Rómában. A schwechati repülőtéren többek között megsebesülnek: Szegedi Molnár Géza és Kibédi Ervin előadóművészek, valamint Kapus György Malév-alkalmazott.

2004 – Ezen a napon hunyt el Bessenyei Ferenc színművész, kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, A Nemzet Színésze (* 1919)

Ezen a napon született 1901-ben Marlene Dietrich német színésznő († 1992), és 1948-ban Gérard Depardieu francia színész.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +5 fok között valószínű, gyenge fagy a Duna-Tisza közén, a Nyugat-Dunántúlon és az északi völgyekben lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 9 és 14 fok között alakul, de az északi, tartósabban ködös tájakon csak 4, 7 fok várható - hozzánk 12 fokot ígérnek.