Először rendeztek népviseletes bált Szegeden - galéria

Zsúfolásig megtelt az Alsóvárosi Kultúrház, ahol az I. Szegedi Népviseletes Bált rendezték szombaton este.Zsigmond József, a szervező Cuháré Táncműhely elnöke elmondta, hogy a hagyományőrzésen túl egy igazi farsangi bált tartottak, mulatsággal, tánccal, zenével, vacsorával és tombolával.A talpalávalót a Juhász Zenekar szolgáltatta, de megszólaltak mellette a Mentés Másként Zenekar, a Nyenyere Egylet, továbbá Czuczor Mátyás és barátai hangszerei is. Vendégelőadóként pedig a Délikert-Möndörgő Néptáncegyüttes lépett fel.A bálon megválasztották a szegedi Hamupipőkét is, aki Bodor Luca lett, aki egyébként a Cuháré Táncműhely tagja, és most egy Sallay Tibor cipész által készített szegedi papucsot vihetett haza.