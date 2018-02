Első a szegedi színház érdeke: közösen dönt az új évadtervről Barnák László és Gyüdi Sándor

Barnák László meg akarja ismerni a színház gazdasági, jogi működését is.

Fotó: Frank Yvette

A Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójának ugyan megválasztotta a legutóbbi közgyűlés Barnák Lászlót, de a tisztséget hivatalosan csak július 1-jétől tölti be. Egyelőre a jelenlegi főigazgatóval, Gyüdi Sándorral egyeztet a jövő évad terveiről Barnák és a felkért prózai tagozatvezető, Horgas Ádám.– A héten áttekintjük azt, hogy a következő évadra milyen tervek fogalmazódtak már meg a színházon belül, illetve melyek a mi terveink Horgas Ádámmal, és hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk úgy összehozni, hogy ez az átmeneti évad mégis már abba az irányba tudjon elmozdulni, amelyet a pályázatban megfogalmaztunk – foglalta össze Barnák a mostani időszak egyik legfontosabb célját.– Abban egyeztünk meg, hogy innentől kezdve az összes jövő évadot érintő helyzetben csak közösen hozunk döntéseket. Horgas Ádámmal együtt pedig szeretnénk a társulattal leülve egy kötetlen beszélgetés során tisztázni, ki milyen irányban gondolkodik. Elmondjuk a terveinket, és kíváncsiak vagyunk a társulat elképzeléseire is. Ezt követi majd az évadterv összeállítása. Azt viszont tudni kell, ez már elég kései időpont ahhoz, hogy egyeztessünk a rendezőkkel, ezért még sok beszélgetésen múlik a következő évad.A következő, átmeneti évadban, ami még két vezetői elképzelés mentén alakul, már lesz egy újítás a tervek szerint: megváltoztatnák a bérletstruktúrát, és hamarabb elkezdenék az értékesítést.

– Nagyon sok dolog összefügg az évadtervvel, többek közt a marketing területén történő megújulás is – szögezte le Barnák. – Az arculatváltozás, új gondolatok megfogalmazása csakis egy kész műsortervvel összhangban lehetséges, ahogy a pályázatban is megfogalmaztuk. Az ügyvezető igazgató pozíciójáról még nagyon korai lenne bármi konkrétumot mondani, de az biztos, hogy egyrészt megkönnyítené a mostani apparátus működését, valamint optimalizálná a gazdasági működést.Barnák László munkáját biztosan segíteni fogja Kállai Ákos színházpedagógus, akivel jelenleg is dolgozik egy tantermi színházi projekten, a Godot-ra várva című Beckett-dráma feldolgozásán. A színházi társulat szerződtetési időszaka márciusban zajlik, számos jelentkezés érkezett már be a titkárságra – az igazgatóváltás mindenképpen hozhat személyi változásokat. – Megerősíteni szeretnénk a társulatot, de valószínűleg elkerülhetetlen, hogy véghezvigyünk bizonyos változtatásokat – jelentette ki. – Nem tapasztaltam még olyat, hogy egy igazgatóváltás a színházban dolgozók személyét nem érintette. A színház érdekei a legfontosabbak, valamint az, hogy miként egyeztethető össze mindez a pályázatunkban megfogalmazottakkal.A kiadásokat is optimalizálni kívánja – ezt szolgálta a dorozsmai díszletraktárban, műhelyekben való látogatás, helyzetfelmérés is. – A fenntartó részéről is érkezett már olyan visszajelzés, hogy a produkciós költségekben történtek már elúszások. Ezért is tartom fontosnak, hogy nyomon tudjuk követni a jövőben, a kinti műhelyekben milyen körülmények között dolgoznak, milyen a kapacitásuk – magyarázta. – A jövőben a társulattal együtt azon szeretnék dolgozni, hogy a színház fejlődjön. Ehhez minden kolléga odaadó munkájára szükség van.Ebből maga is kiveszi a részét: elsőként minél jobban meg akarja ismerni az intézmény gazdasági, jogi működését, amelyet júliustól vezet.– Ha van egy olyan lyuk a bemutatók között, ahol nem sikerül rendezővel egyeztetnünk, akkor elképzelhető, hogy rendeznék is, de elsődlegesen főigazgatóként szeretnék jól szerepelni – hangsúlyozta. – Ennek érdekében háttérbe szorítom a művészi ambícióimat, hiszen ez a gazdaságilag és művészileg is nagy intézmény egész embert kíván.