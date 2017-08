Enni is kell a kánikulában - hőségben is csúszik a csülkös pacal

Tudta?



Az Európai Hidratációs Intézet szakemberei szerint az ásványvízen, üdítőkön kívül egy magas víztartalmú nyári étrend is hatékonyan hozzájárul a hidratációhoz. Hőségben a szervezetünk olyan fizikai stresszhatásnak van kitéve, amely komolyan veszélyezteti egészségünket. Alapvetően a teljes folyadékszükséglet 20-30 százalékát fogyasztjuk el táplálékok formájában. Ha az étkezések alkalmával tudatosan a magas víztartalmú ételeket választjuk, azzal máris teljesítettük a napi ajánlott folyadékbevitel közel egyharmadát.

Egyetlen vendég dacolt a hőséggel a Diófa vendéglő forró teraszán: Kotogány Árpád zöldséges sertésszeletet választott. Fotók: Kuklis István

– Esznek mindent a kánikulában is: pacalt, marhapörköltet, csak nálunk nem kint a 40 fokos teraszon. Nem tudom, hogy a hőségnek köszönhető-e, de meglepő módon az utóbbi évek legjobb forgalmát tapasztaljuk idén nyáron – mondta Kovács Zsolt, a szegedi Vendéglő a Régi Hídhoz tulajdonosa.A hőségriadó idején arra voltunk kíváncsiak, kiül-e bárki a vendéglátóhelyek kerthelyiségébe ebédelni. A Diófa vendéglő teraszán egyetlen ember küzdött a műanyag tető miatt szaunaszerűen fullasztó hőséggel és egy szelet zöldséges sertésszelettel. – Bent sincs sokkal hűvösebb, de itt legalább van levegő – mondta Kotogány Árpád, aki véletlenül ugrott be a Diófába, mert pont arra járt.– Nem sokat reggeliztem, kell az energia, ezért eszem tartalmasabb ételt. Ha lett volna, gyümölcslevest ennék, de kell energiadúsabb étel is, különben lefordul az ember a székről – mondta a fiatalember.A Deák Ferenc utcában lévő HBH Bajor Söröző Étterem teraszán vízpermetet szóró ventilátor enyhíti a hőséget. Zádori Roland üzletvezető elmondta, a meleg sem riasztja el a tartalmasabb ételek szerelmeseit. – Nem visszatartó erő a hőség. Tegnap öt adag pacal fogyott, hölgyek is rendeltek belőle. Vannak, akik délben inkább kis adag salátát és roston csirkét esznek, de aki a pacal miatt jön ide, azt egy kis forróság és izzadás nem fogja eltántorítani a szándékától.

Nem számít a 40 fok, Szegeden muszáj megkóstolni a forró halászlevet, mondta a Győrből érkezett Magyar Veronika.

Délidőben két asztalnál ültek vendégek. – Egy kis csülkös pacal volna jó, rá szilvapálinka nagyobb mennyiségben, hogy ne fázzunk – viccelődött az egyik asztalnál András és Alex, majd komolyra fordítva a szót elárulták, rántott sajtot és csirkemellcsíkokat esznek. A másik asztalnál viszont nem vicceltek: náluk csülkös pacal és bajor csülök fogyott juhtúrós sztrapacskával.

A város egyik legárnyékosabb teraszán, a Roosevelt téri halászcsárdában senkit nem zavart a meleg. – 40 fok ide, vagy oda, Szegeden muszáj kipróbálni a halászlevet – mondta a Győrből családjával érkezett Magyar Veronika, majd mert egy kanállal a forrón gőzölgő szegedi specialitásból.