Európai pályán is otthon a szegedi Vörösmarty

Az AFS a világ legrégebbi és legnagyobb diákcsere szervezete, programjaiban több mint 80 ország 13 ezer diákja utazik évente. Magyarország 1990-ben csatlakozott, azóta több mint kétezer tanulónk töltött egy évet külföldön. Tőlünk az AFS-szel 50 országba utazhatnak a középiskolás diákok 3 hónapra, fél évre vagy egy-egy tanévre.A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskola már harmadik éve fogadja az AFS cserediákokat, ami új színt visz a nyelvtanulásba. Cél, hogy a 8. évfolyam végére biztos nyelvi alapokkal rendelkezzenek és a mindennapi életben használható tudásra tegyenek szert a gyerekek. Korábban Indonéziából, Argentínából, Japánból, Mexikóból és Olaszországból is fogadtak cserediákokat, akik élménydús beszámolóikkal "elrepítették" a vörösmartys tanulókat saját országaikba.A 2017-2018-as tanévben Paraguayból, Indonéziából, Olaszországból és Japánból is fogadtak cserediákokat, akik bebizonyították, tudnak azonosulni egy másik ország kultúrájával, szokásaival, oktatási rendszerével akár egy teljes tanéven át. A vendégek nyelvtudással és közvetlenséggel gyorsan a szegedi diákok szívébe lopták magukat, a közös tanórák jó hangulatban teltek.A nyelvtanulás mellett a nemzetközi együttműködés egy jövőbe mutató megoldása az eTwinning is. Ez egy olyan keretrendszer, amely európai országok partneriskoláinak internetes együttműködését segíti. Támogatja azáltal, hogy eszközöket és szolgáltatásokat nyújt az iskoláknak. Ezzel megkönnyíti, hogy rövid vagy hosszú távú partnerségek alakuljanak ki különböző tantárgyi területen.Az eTwinning egy olyan európai oktatási program, amihez eddig több mint 240 ezer pedagógus csatlakozott Európa-szerte, és ami kilencedik éve sikerrel működik. Magyarországról 1300 intézmény vesz részt benne, több mint 2000 pedagógus közreműködésével. 2014-től az Erasmus+ program részeként működik, közös adatbázissal, célközönséggel - motorja a központi portál (etwinning.net), ahol a pedagógusok partnerintézményeket kereshetnek, és programokat indíthatnak diákjaikkal. A tanárok a programok mellett tapasztalatot cserélhetnek, tananyagokat oszthatnak meg, online közösségekké formálódhatnak.A Vörösmarty egyik nyelvtanára, Szécsi Szilvia is aktív résztvevője az eTwinning programnak. 2016-ban részt vett egy szakmai továbbképző találkozón Varsóban, melynek központi témája a „Történelem, kultúra, állampolgárság és tolerancia" volt. Ugyancsak Varsóban jött létre a szegedi iskola első eTwinning-es projektje is, melynek címe a „Euro Food Taste" volt. Ebben 5 különböző európai ország - Ciprus, Moldova, Cseh Köztársaság, Lengyelország és Magyarország - mutatta be étkezési szokásait, hagyományait, receptjeit közös munkafelületeken a tanulók segítségével.Ebben a tanévben a Vörösmarty is résztvevője annak az eTwinning-es projektnek, melyben két lengyel és egy spanyol partnerrel működnek együtt a „Taste the cultural heritage of my country" címmel. - Havi rendszerességgel, előre megbeszélt feladatokon fogunk dolgozni, ezek a tanulókat csoportmunkára ösztönzik - mondja Szécsi Szilvia, hozzátéve, közös munkafelületeket és weboldalakat használnak a partnerintézményekkel, és az eredményeket megosztják. Hangsúlyozza, a cél az, hogy lehetőségük legyen minél több információs és kommunikációs technológiai eszköz kipróbálására.