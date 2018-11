Évtizedes vállalkozást tettek tönkre - Több mint száz ember került az utcára a Szeviép miatt

– Ez a fajta munka pedig nem könnyű, és nem is veszélytelen. Robbanásveszélyes környezetben dolgoztunk, olykor kemény fagyokban is, de a munkát becsülettel elvégeztük a módosított határidőre, 2009 augusztusára. Pénzt azonban azóta sem láttunk, és ennek súlyos következményei lettek

Volt, aki hiába dolgozott, mert pénzt azóta sem kapott a tisztességesen elvégzett munkáért.

Archív Fotó: Karnok Csaba

A Szeviép-ügy

Szeged és a Szeviép

Szeviép károsultakról szóló sorozatunk cikkei:

– Biztos vagyok abban, hogy szándékosan tettek tönkre életeket és vállalkozásokat a Szeviép-ügyben – ezt mondta a Délmagyarországnak Deák László, aki az M43-as autópályán dolgozott cégével. A szénhidrogén-vezetékek kiváltása volt a feladatuk, amit tisztességgel el is végeztek.A villamosmérnök végzettségű férfi cégét a Mol is minősítette, nem véletlenül dolgoztatták őket országszerte, amíg nem jött a Szeviép-ügy. Cége alvállalkozók alvállalkozójaként kapta meg a munkát, és az igazán nagy bajok emiatt vannak. Ugyanis rájuk – eddig legalábbis – nem vonatkozik a kártalanítás.Az autópálya-építést elnyert konzorcium egy több cégből álló piramist épített felettük. A keresztbeszámlázások érdekében kiépített céghálóban Deák László cége olyan vállalkozások alá került, amelyek érdemi munkát nem végeztek. A Szeviép közvetlen alvállalkozója, az IGN Zrt. csak a csöveket adta, a tényleges munkáért Deák Lászlóék feleltek.– mondta a férfi.A 30 éve jól működő vállalkozásából szinte csak a telephelye maradt meg, több mint száz alkalmazottját és tartalékait is elveszítette. Deák László minden alkalmazottját kifizette.– Én már munkát nem vállalok. Az országban bármerre járok, látom a korábbi eredményeimet. Folytatódhatott volna a sikertörténet, de keresztbe tettek nekünk. Nem kezdem elölről.Egyébként még van remény arra, hogy Deák László megkapja a munkájáért járó pénzt. Szabó Bálint, a Szeviép-károsultak képviselője elmondta: most azon dolgoznak, hogy az alvállalkozók is bekerüljenek a kártalanítottak közé.A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy a tömegközlekedési nagyprojekt 9 milliárdos részét a Szeviép vitte, konzorciumban újították fel az 1-es villamos vonalát. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amit a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.