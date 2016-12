Ezek tényleg teljesen megőrültek?

Kim Dzsongun

Vlagyimir Putyin

Donald Trump

Narancs az új fekete – figurázza ki a Barack Obamát januárban váltó Donald Trumpot. A női börtönben játszódó kedvelt amerikai sorozatban narancssárga rabruhát viselnek a nők, erre harmonizál Donald Trump narancssárgás bőrszíne, amelyet a a gyakori szoláriumozásnak köszönhet.

A világpolitika gyökeres változásokon ment át a 2016-os évben – az Oxford Szótár ez alapján a posztigazságot választotta az év szavának. A posztigazság kifejezéssel olyan helyzeteket és vitákat írnak le, amelyekben a tényeknél sokkal hangsúlyosabbá válnak a személyes tapasztalatokon és érzelmeken alapuló érvek.A világ legőrültebb politikusa idén is Kim Dzsongun lett. Észak-Korea legfőbb mindene egyszerre röhejes és életveszélyes. Arról híres, hogy folyamatosan atomtámadással fenyegetőzik, gyakran végezteti ki rokonait, miközben egy éhező társadalmon uralkodik. Idén több döbbenetes megnyilvánulása is volt.Két példa: márciusban légvédelmi rakétákkal végeztetett ki két tisztségviselőt. Korrupcióval vádolták őket, ráadásul egyikük elszundított Kim Dzsongun beszéde közben. Egy japán lap szerint az észak-koreai vezető szeptemberben úgy berúgott, hogy hiába hívatta nyaralójába a teljes katonai vezérkart, másnap nem emlékezett rá, hogy meg akarta büntetni a tábornokait, mert azok nem tudtak összehozni egy működő műholdat.A katonák halálfélelemben töltötték az estét. Ilyen egy jó uralkodó...Az Oroszországot 17 éve vezető Vlagyimir Putyin egy földrajzi társaság rendezvényén azzal viccelődött, hogy országa határai sehol nem érnek véget. Ukrajnában és a Baltikumban is bizonyára jót nevettek. Putyinhoz kötik azokat a légitámadásokat, amelyek során több ezer civil halt meg Szíriában, de Putyin plutóniummal zsarolta az Egyesült Államokat is.Az amerikai választást meglepetésre megnyerő Donald Trump többször kavart port a világsajtóban megalapozatlan vagy épphogy féligazságokon alapuló nyilatkozataival. Ezek közül talán a legemlékezetesebb, amikor az Egyesült Államok déli határán felhúzandó falról beszélt.– Építeni fogok egy óriási falat. Olcsó is lesz ráadásul, és Mexikó fizet majd érte – magyarázta. Trump öt megszólalásában öt különböző számot mondott arra, hogy mennyibe kerülne a fal: 4, 6, 8, 10, esetleg 12 milliárd dollárba, azaz 1200–3000 milliárd forintba. A szakértők szerint egyébként mintegy 25 milliárd dollárt emészt majd fel, a fenntartása hétévente ugyancsak 25 milliárd lesz.

Hillary Clinton

Ted Cruz

Robert Morrow

Rodrigo Duterte

Nicolás Maduro

Recep Tayyip Erdogan

Nagyon úgy néz ki, hogy az Erdogant Gollamhoz hasonlító mém megosztásáért börtönbe zárnak egy tudóst Törökországban.

Ezt még egyszerű hülyeségnek is elkönyvelte volna a közvélemény, azonban azzal már nehéz bármit is kezdeni, amikor nyáron azt mondta, hogy Mexikó nemi erőszaktevőket küld Amerikába. – Problémás embereket küldenek ide a mexikóiak. Drogot, bűnözést és nemi erőszakot hoznak az országba. Feltételezem, hogy vannak köztük jó emberek is, de nekem ezekről határőrök meséltek.Trump mégsem ezzel váltotta ki a legnagyobb felháborodást, hanem egy idén kiszivárgott 2005-ös felvétellel, amiben azt taglalja, hogyan bánik a nőkkel: – Fogd meg őket a nemi szervüknél – fogalmazott.A botrány kirobbanása után Trump úgy reagált, hogy semmi kirívó nincs abban, amit akkor mondott, hiszen egy sportcsapat öltözőjében is elhangzanak ilyen megnyilvánulások – ezzel a leghíresebb sportolók nemtetszését is sikerült elnyernie.De még ezt is tetézte, amikor háborús bűncselekményekre biztatott: „Politikailag túl korrekt háborút vívunk. Ki kell irtani a terroristák családjait."Trump a klímaváltozásról is véleményt mondott. Szerinte az egész elmélet csak kínai trükk arra, hogy korlátozza az amerikai ipar fejlődését. Ezek után nem meglepő, hogy külügyminisztere a legnagyobb olajipari vállalat, az Exxon Mobil vezetője lesz.Hillary Clintont sem kellett félteni, aki ugyan nem haragított magára népcsoportokat a kampány során, de az e-mail-botránnyal kapcsolatban hajmeresztő állításokat tett. A vallomása során először arra hivatkozott, hogy egy 2012-es agyrázkódása miatt nem emlékszik az akkori titkosszolgálati eligazítások részleteire. Ezt tudta még azzal fokozni, hogy állítása szerint nem gondolta, hogy a tervezett dróntámadásokról szóló információk minősítettek.A demokrata jelölt az ilyen adatokat tartalmazó bekezdések előtti c betűről azt hitte, hogy betűrendbeli sorrendet jelöl, azonban ez az angol classified, azaz a titkosított szó kezdőbetűje. Clinton elmondása szerint semmilyen kiképzésre nem emlékszik, amely során a minősített információk kezeléséről lett volna szó, amely nehezen hihető egy több évtizede az amerikai politika élvonalában tevékenykedő politikusról.A kampány során a republikánus jelöltek közül megdöbbentő nyilatkozatokban egyetlen érdemi kihívóra talált Trump: Ted Cruzra, aki Texas republikánus szenátoraként a szélsőségesen vallásos alapokon fekvő érvrendszereiről vált hírhedtté. Tavaly októberben azt mondta, hogy a klímaváltozás egy vallási nézet, tudományos alapja nincs. De a kampánya során nem riadt vissza attól sem, hogy szőnyegbombázást ígérjen az Iszlám Állam ellen, amely 1977 óta háborús bűnnek számít. Az a gondolat is tőle származik, hogy az erőszakos bűncselekmények elkövetőinek meghatározó többsége demokrata.A legszebb pillanat Cruz sikertelen kampányában mégis az, amikor egyetértését fejezte ki Trumppal azzal kapcsolatban, hogy Mexikóból nemi erőszaktevők érkeznek az Egyesült Államokba.Nem akart lemaradni Trump mögött Robert Morrow, a Republikánus Párt Texas állambeli Travis megyei vezetője, aki szerint George W. Bush titkolja, hogy „homokos". Morrow azt is mondta, hogy Barack Obama meleg, aki megnősült. Hillary Clinton pedig szerinte „gátlástalan biszexuális házasságtörő". Mindezt a párt megyei vezetőjeként nyilatkozta a Time Warner kábelcsatornáján.A Kelet Trumpjaként emlegetett, Fülöp-szigeteki elnök, Duterte útszélinek nevezte Ferenc pápa édesanyját. Duterte még arról híres, hogy 1000-nél is több embert mészároltatott le törvényen kívüli halálosztagával, megtagadva tőlük a tisztességes bírósági eljárást. Egy tévéinterjúban később „körülbelül" 3 ember megölését ismerte be. Minek is jegyezné pontosan az ilyesmit? Duterte a választási kampányában egy ausztrál nő csoportos megerőszakolásával kapcsolatban nem átallott kijelenteni, hogy bár mérges az eset miatt, főként azért, mert nem övé volt az elsőbbség. Később egy nyilatkozatában megerősítette: egyáltalán nem viccelt.Az Ezek megőrültek arcképcsarnokának egyik oszlopa Nicolás Maduro venezuelai köztársasági elnök, aki az alacsony olajárak miatt pénzügyi válságban lévő országban arra kérte a nőket, hogy ne használjanak hajszárítót, mert így is túl sok az áramszünet az országban. Mondta ezt azután, hogy a válság miatti zavargások közepette bejelentette az ország történetének legnagyobb és legdrágább hadgyakorlatát. Vérbeli vezető...Törökországban az év végére az állítólagos puccskísérlet miatt már legalább 25 ezer embert bebörtönző Erdogan elnök a nőkről is megnyilvánult: szerinte a legrosszabb, amit egy nővel tehetünk, az, hogy olyan életre korlátozzuk, amiben az anyagi függetlenségének áldozata. Az anyagilag független nők tehát áldozatok.

David Cameron

Boris Johnson

Az év legnagyobb politikai őrültsége mégis talán David Cameron brit exminiszterelnökhöz fűződik, aki maga indítványozta a népszavazást Nagy-Britannia uniós tagságáról. Tette mindezt a saját pozíciójának megerősítéséért, a közvélemény-kutatások akkor ugyanis egyértelműen azt mutatták, hogy a britek a maradásra szavaznának. Végül a kilépést választották. Cameron lemondott.Boris Johnson egykori londoni polgármester, jelenlegi külügyminiszter az Európai Unióból való kilépés egyik apostola volt Nagy-Britanniában. Kampánybuszára is felírta, hogy az ország a kilépés után heti 350 millió fontot takarít majd meg, amit az egészségügyre költenek. A dolog szépséghibája, hogy Nagy-Britannia csupán heti 190 millió fontot fizetett az uniós kasszába. A szakértők szerint nagyjából ennyibe kerül majd a szabadkereskedelem az Unióval. A kilépésre szavazók győzelme után megkérdezték Nigel Farage-t, a kilépéspárti Függetlenségi Párt elnökét, tudja-e garantálni, hogy az egészségügyre költik a 350 milliót. Farage nemmel válaszolt, és a kampány hibájának nevezte az állítást. Őrült hazugságcunami volt, de mindegy.A brit politika legnagyobb bohóca mégis Boris Johnson, aki a Brexit-kampány idején azt állította, hogy Barack Obama azért keménykedik az Egyesült Királysággal, mert félig kenyai, és már a felmenői sem szerették a Brit Birodalmat. Johnson Hillary Clintonnak is beszólt, zárt osztályon dolgozó szadista ápolónőhöz hasonlította azt, ahogyan az ajkát biggyeszti.