Ezekre figyeljünk, ha kifogtuk a kontár iparost

– Laminált lapot rakott le egy ajánlott mester, két hét után elkezdett felpördülni az egyik szobában, az előszobában meg úgy feljött, hogy alig lehetett az ajtót kinyitni. Többszöri telefonálás után nagy nehezen kijavította, de azóta újra jön fölfelé – hol tudnék panaszt tenni?



– Érvényes a polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő 2 éves kellékszavatosság. Ha a felújítás nem megfelelő, elsősorban a munka kijavítását, a lapok cseréjét kérheti. Ha végül ez sem vezet eredményre, a vételár csökkentése jelenthet megoldást, vagy a hibát a vállalkozás költségére maga megcsinálhatja, vagy mással kijavíttathatja. Fontos tudni, hogy a kijavított részekre a határidő újrakezdődik. A panaszbejelentést mindenképpen érdemes írásban is rögzíteni, azaz tértivevénnyel feladott levélben vagy e-mailben küldeni. Ha először nem így történt, a második levélben érdemes a korábbi megkeresésére is hivatkozni. Ha a vállalkozás nem együttműködő, a békéltető testületek eljárása segítséget jelenthet – a testületekről, elérhetőségükről a www.bekeltetes.hu oldalon olvashat.



– Padlófűtésrendszert tisztíttattam, de egy hónap múlva megint piszkos lett. Mondták, be kell szerelni egy mágneses szűrőt 116 ezer forintért, az majd megoldja, de nem így történt. Azt mondták, az én hibám – kérem szépen, segítsenek!



– A vállalkozó 2 évig itt is kellékszavatossággal tartozik. Elsődlegesen a javítást, a cserét, másodlagosan árleszállítást vagy a vételár visszafizetését kérheti. Ha a fogyasztó a vásárlástól számított 6 hónapon belül jelenti be bizonyítható módon – belföldi tértivevénnyel ellátott levél, fax, panaszjegyzőkönyv egy példánya – a termék, illetve a szolgáltatás hibáját, akkor a vállalkozónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka a teljesítéskor még nem állt fenn. A 6 hónapot követő 1,5 évben viszont a fogyasztót terheli a bizonyítás, ami független

szakértői vélemény is lehet.



Ha eddig nem tette, sürgősen jelentse be a hibát. A vállalkozás köteles írásban, indokolással válaszolni legkésőbb 30 napon belül. Ha nem kap a határidőn belül választ, akkor ön az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához fordulhat. Ha elutasítják a panaszát, dönthet úgy, hogy igényét végső esetben bírósági úton érvényesíti.



– Teraszt épített be nálam egy szegedi cég, ám az beázik, a tartóléc elrepedt, a szilikonragasztás elengedte. Többszöri megkeresésre, levélre, ügyvédi felszólításra sem történt meg a javítás. Van-e lehetőség a hiba elhárítására?



– Itt is érvényes, hogy kérheti a javítást, a költségét a vállalkozónak kell állnia, ön ennek részbeni kifizetésére sem kötelezhető. Ha nem tudják megoldani a helyzetet, esetleg rosszabb lesz, mint a beavatkozása előtt volt, vagy egyszerűen már nem jönnek vissza elvégezni a javítást, érdemes a díj arányos csökkentésében vagy akár annak teljes visszafizetésében megegyezni. Megoldást jelenthet még, ha egy másik vállalkozást kér fel a javításra – ekkor a számlával igazolt összeget követelheti vissza. Nagyon fontos a hibák és a javítás pontos dokumentálása, s ha minden kötél szakad, a békéltető testületek eljárása segítséget jelenthet.