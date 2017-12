Fabatkával fizettek a mesecukrászdában az Agóra gyermekkarácsonyán - fotók

Egész napos programsorozattal várta a fiatalokat szombaton az Agóra hagyományos Gyermekkarácsonyán. Kollégámmal megállapítottuk: ide a szülőnek elég behozni délelőtt a gyereket, aztán mehet vásárolni, sütni-főzni, biztos lehet benne, hogy jó helyen van. A legtöbben láthatóan így is tettek: viszonylag kevés anyukát láttunk az épületben, viszonyt annál több fiatalt, akik önfeledten szaladgáltak az emeletek és a programok özött.



Elégedetten tapasztaltuk, hogy az ünnepi ézműves foglalkozás már nem a színes papírcsíkok lánccá való összeragasztgatásából és a papír angyalka kivágásából áll: kifejezetten kreatív és szép tárgyakat lehetett észíteni. Az angyalt például CD lemezre ragasztottá , csillogó szárnyakkal, hogy a fát is lehessen majd vele díszíteni, és láttunk ajándékdoboz-díszítési technikát is: a beleszúrt gombostűkre tekert fonál egy fenyőt formázott. Ez persze inkább a lányok terepe volt, a fiú a LEGO játszóházban élhetté ki kreativitásukat, a legnagyobbakat pedig tudományos játszótér és minilabor várta. A színpadon pedig egymást érté a programok: volt tánc, mesejáté , interaktív ísérletbemutató és koncert is.



Bár a programok önmagukban is élményt jelentettek, a ülönböző állomásokon még fabatkákat is lehetett gyűjteni, sőt, a kaszinóban akár meg is sokszorozhattá a szerencsések. Ezekkel pedig a mesecukrászdában lehetett vásárolni forró csokit, teát és süteményt. Volt, aki tíz linzerrel egyensúlyozott az asztal felé – és állítólag nem ez volt az öre. Hogy mit ebédelt ezek után otthon, az természetesen már más lapra tartozik.