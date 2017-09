Fagylaltoztak, a Tisza-parton strandoltak az őszi kánikulában - mára tíz fokkal lesz kevesebb

– A mákos a kedvencem, de az itt nincs, ezért citromot eszek – mondta az ötéves Lavró Luca a szegedi Passzázs egyik fagylaltosa előtt. Édesapja, Lavró Tihamér elmondta, homok ment a kislány szemébe, orvosnál is voltak vele, de nagyon bátor volt, így érdemelte ki a fagylaltot tegnap.Az utolsó nyári délutánt az ötéves Luca mellett a tanító szakon első évfolyamos, makói Szalma Hédi és Simonfi Edina is fagylalttal a kezében élvezte az Árpád téren. – Finom a fagyi, élvezzük a napot, főleg így, órák után – mondta Hédi.A szegedi szabadstrandokon is többen kihasználták a lehetőséget: a Fokán Zsolt napozott, azt mondta, szabadságon van, imádja a jó időt, vétek lett volna otthon maradni. A Sárgán ennél jóval nagyobb volt az élet, a Fokán magányos Zsolthoz képest itt szinte tömeg volt hétfő kora délután.– Utoljára kijöttem a jó időben. Vasárnap is voltam, de akkor sokan voltak. Most csak úgy csöpögtetek – magyarázta Imre Edit, akinek az a hobbija, hogy vizes homokból épít dolgokat. Hétfő délután épp tortákat csöpögtetett a sárból.Néhány méterrel arrébb a kétéves Maci kutya fáradhatatlanul rohant egy méretes fadarab után mélyen a Tiszába. – Most másodjára vagyunk itt, de ez a kedvenc helyem egész Szegeden. Nyugodt, békés, és homokos a part – mondta a kutya gazdája, Répási Kinga.A kellemes napsütést tanácsos volt kihasználni, mert bár hétfőn még 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, a jó időnek mától biztosan vége.

– Kedd reggelre áthalad felettünk a hidegfront, és 8-10 fokkal lesz hűvösebb. A nyárnak már annyi, de hideg még nem lesz, 22-25 fok közötti csúcsokra számíthatunk a hét hátralévő részében. Kedden zápor, zivatar is előfordulhat, de jelentős mennyiségű csapadék nem esik – tájékoztatott Gyuris Ferenc, az Országos Meteorológiai Szolgálat Szegedi Magaslégköri Obszervatóriumának munkatársa.