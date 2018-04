Farkas Sándor: A dinamikus és kiegyensúlyozott fejlődés helyszíne lehetünk

- A végéhez közeledik a kampány. Ebben a pillanatban hogyan látja az országos történéseket?

- Magyarország óriási nyomás alatt van, élére állt az európai bevándorlásellenes politikának, ráadásul mára a V4 országok Európa legjobban fejlődő zónája. Az ellenzéki pártok közelednek egymáshoz, amelynek hátterében a bevándorláspárti hatalom áll. Programról nem is igen beszélnek. Féltem az itt élőket, hiszen a beáramló migránsok miatt összeomlana a gazdaság és a magyar embereket segítő szociális háló.



- És helyben milyen volt a választási kampány?

- Sajnos nálunk is valótlan híreket terjesztettek, de ezzel nem kívántam foglalkozni. Ha valakinek kérdése van felém, ezután is nyugodtan szólítson meg, az irodám is mindenki előtt nyitva áll. Rágalmakat főként a Jobbik gyártott, a hatalomért semmi sem drága stílusban. Inkább azt tartottam szem előtt, hogy térségünk nyugodt, s fejlesztési szempontból dinamikus és kiegyensúlyozott helyszín legyen a jövőben.



- Milyen fejlődési lehetőségeket lát a térsége előtt?

- Az elmúlt időszakban fejlesztések sora valósult meg, soha ennyien nem dolgoztak a térségben az elmúlt évtizedekben, mint most. Most a hangsúly a bérek fejlesztésére tolódik el. A saját tőkét megtoldva, kormányzati segítséggel olyan további fejlesztésekben gondolkodunk, amelyekkel jelen tudunk lenni a világpiacon. Többek között a kertészetre és a húsiparra építve elindulhat a térség a továbbfeldolgozás irányába. Ez lehet az egyik kitörési lehetőség a termálenergia alapú kertészet fejlesztése mellett. Ha most meg tudjuk tenni a jó irányú lépéseket, akkor termelésünk vezető mezőgazdasági pozíciót tölthet be, a fejlődési dinamika élére tudunk állni a térségben meglévő szakértelemmel. Eddig kicsit irigykedve néztük a megyei jogú városokat érintő Modern Városok programot, amit következő években a többi városra is kiterjesztünk és indul a Modern Falvak program is, amennyiben marad ez a sikeres gazdasági kormányzás.



- Ön milyen szempontok alapján megy el szavazni?

- A legfontosabb kérdését a választásnak úgy szoktuk mondani, hogy Magyarország megmarad-e magyar országnak. Ez nem csak a biztonságunkról szól, hanem arról, hogy a gazdasági, kulturális életünket magunk tudjuk-e irányítani, vagy idegen érdekek alapján külföldről fognak diktálni hazánknak. A további béremeléseket, a családközpontú támogatásokat, a magyar vállalkozások támogatását és a munkahelyeinket alárendelnék globalista utópiáknak. Ha most kiállunk Magyarországért, Európa egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb országa leszünk, ahol tovább fogjuk fejleszteni a ma már Európában példának állított családközpontú támogatásokat. Ezért meg vagyok győződve, hogy április 8-a történelmi választás lesz, de nem csak Magyarország, hanem Európa jövője szempontjából is!