Fél éven belül dönthetnek Botka László kihívójáról

Folyik a Fidesz Szeged 2030 konzultációjához és a város jövőbemutató fejlesztési tervének összeállításához szükséges szakemberek verbuválása. Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke azt mondta, Botka László megbukott mint országos politikus, mint miniszterelnök-jelölt, mint választmányi elnök és a becsület, hitelesség is ott van az ablakban - olvashatóA szocialista Botka László fideszes kihívójáról fél éven belül dönthetnek, jelenleg több polgármesterjelölt neve is fut a nagyobbik kormánypárt helyi szervezeténél. B. Nagy László azt mondta, legkorábban jövő év elején nevezhetik meg a Fidesz szegedi polgármesterjelöltjét.Kubatov Gáborhogy a Fidesz Szeged 2030 néven indít konzultációt a városban.A Fidesz pártigazgatója azzal indokolta a konzultációt, hogy a tavaszi kampányban sorra derültek ki Botka László szocialista polgármester, valamint az önkormányzat zavaros ügyei. – Megbukott, mint országos politikus, mint miniszterelnök-jelölt, mint választmányi elnök és a becsület, hitelesség is ott van az ablakban – ez jól játszik a botrányos ügyekből. Megmagyarázhatatlan, hogy honnan volt pénze Rolex órák vásárlására és a különböző luxusutazásokra. Ezernyi ügy került felszínre, rendszeresen bíróságra jár az embereivel együtt. No, ez az, ami kiolvasható a szegedi választóktól kapott visszajelzésekből - fogalmazott a Magyar Időknek Kubatov Gábor.