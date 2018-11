Felmentetnék a védők a korábbi vezetőket - Az MSZP-kormány megmenthette volna a Szeviépet

Végéhez közeledik a Szeviép Zrt. korábbi három vezetője ellen csődbűntett miatt indult büntetőeljárás. A Szegedi Járásbíróság csütörtöki tárgyalásán a másod- és a harmadrendű vádlott ügyvédje mondta el védőbeszédét.



A másodrendű vádlott ügyvédje azt mondta, hogy a Szeviép vezetői nem akarták bedönteni a céget, hanem előremenekültek. Békés Ádám szerint az ügyészség állítása sem igaz, ami arról szól, hogy az igazgatóság bankként működtette a vállalatot. Csupán egy cégcsoportot működtettek, amit kölcsönökből finanszíroztak. Bár kétségkívül hoztak rossz döntéseket is, nem a Szeviép tönkretétele volt a cél, hiszen abból éltek – fogalmazott az ügyvéd, aki azt is elmondta, hogy a leányvállalatoknak adott kölcsönök nem befolyásolták a hitelezők kifizetését. Békés Ádám szerint akár be is olvaszthatták volna a leányvállalatokat, és akkor szó sem lenne bűncselekményről.



Erősebbet állított védőbeszédében a harmadrendű vádlott ügyvédje. Szilágyi János azt mondta, hogy 2009-ben a Bajnai-kormány kihúzhatta volna a Szeviépet a bajból, ha kifizetik az M43-as autópálya építését. Az ügyvéd szintén próbálta cáfolni az ügyészi vádbeszédet, aminek az egyik pontja az volt, hogy a igazgatóság észszerűtlenül adott kölcsön cégeknek és magánszemélyeknek. Szilágyi János szerint ennek épp az ellenkezője történt, a vádlottak előkészített és nyereséget ígérő projekteket engedélyeztek. Az ügyvéd emlékeztetett, hogy a cég 2007-et és 2008-at is komoly nyereséggel zárta, a tulajdonosok mégsem vettek fel osztalékot.



Az első- és másodrendű vádlott sem jelent meg a tárgyaláson, ők erre korábban engedélyt kaptak a bíróságtól. Ott volt viszont a harmadrendű, aki az utolsó szó jogán hosszan beszélt a vállalat működéséről, és azt is mondta, hogy az igazgatóság projektekről, nem pedig a leányvállalatok finanszírozásáról hozott döntéseket. A védők ügyfeleik felmentését kérték a bíróságtól.



A három vádlott most azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért, azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről a három felsővezető döntött. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak, és esély sem volt a megtérülésre.



A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan felügyelőbizottsági tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál.



A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég.



Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte, ítélet november 20-án várható.