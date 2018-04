Felmosónyéllel szúrta szemen cellatársát - a sérült szemét el is kellett távolítani

A vádirat szerint a vádlott még 2017 májusában a délutáni órákban zárkájában tartózkodott, amikor a sértett a zárkaajtón levő nyitott betekintő nyíláson benézett. A nyíláson keresztül beszéltek egymással, amikor is a vádlott a zárkában levő műanyaggal bevont, fémből készült felmosónyéllel a nyíláson keresztül a sértettet szemen szúrta. A szúrás következtében a sértett bal szeme olyan súlyosan megsérült, hogy a szemgolyót el kellett távolítani. A sérülés mintegy egy hónapon belül gyógyult azzal, hogy a szem elvesztése, illetőleg műtéti eltávolítása maradandó fogyatékosságnak minősül.



A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottat maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettével vádolja, amelyet figyelemmel korábbi elítéléseire is, erőszakos és többszörös visszaesőként követett el.



A vádemeléskor is jogerős szabadságvesztés büntetését töltő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.