Felzárkóztató képzések az esélyegyenlőségért

A 4 éves, országosan körülbelül 25 ezer embert érintő, 6,3 milliárd forintos keretösszegű program forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország biztosítja. Prioritás az esélyegyenlőség javítása, a hátrányos helyzetűek leszakadásának mérséklése és a szegénység újratermelődésének megakadályozása.A program támogatja az általános iskola befejezését, alapkészségeket, kompetenciafejlesztő képzéseket nyújt, csökkenti a funkcionális analfabetizmust. Ezen túl szakmatanulást megalapozó gyakorlatot biztosít a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, 18-55 éveseknek. Szükség esetén egyéni fejlesztési terv is készül.– Az iskolázottság és a gazdasági-társadalmi helyzet között szoros a kapcsolat, a szegénység legtöbbször az alacsony végzettségre vezethető vissza – hangsúlyozta B. Nagy László , hozzátéve, ez komoly munkaerő-piaci hátrányt is jelent. Szerinte az ebből eredő tartós munkanélküliség elszegényedéshez, kirekesztődéshez vezet, amiből önerőből szinte lehetetlen kitörni, a megoldás egyik fő eszköze pedig a képzés.Szegeden 18 embert sikerült bevonni a február első felében indult és május közepéig tartó programba, de a megyében Bakson is fut ilyen 20 fővel, valamint februárban zárult egy 13 embert érintő képzés Hódmezővásárhelyen.A képzési program motivációs részt, írás-olvasás-számolás és mentálhigiénés fejlesztést, tanulási képesség javítást és életviteli tanácsadást is tartalmaz. – Mindezt úgy, hogy az analfabétától a korábban szakmunkás végzettséget szerzett, de mára szövegértési problémákkal küzdő felnőttig megfelelő fejlesztést tudjon biztosítani – hangsúlyozza B. Nagy László.A felzárkóztató általános iskolai képzés célja a résztvevők felkészítése egy sikeres osztályozó vizsgára, amellyel felsőbb évfolyamba léphetnek, illetve az iskola befejezése, majd a szakképzésbe történő bekapcsolódás. Ezt követheti egy szakmai alapozó képzés szociális, gyermekvédelmi, építő- és feldolgozóipari területen. Ezt, valamint a munkagyakorlatban „bennmaradást" utazási költségtérítéssel, megélhetési támogatással, tankönyvekkel és eszközök biztosításával is segítik.