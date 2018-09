Ferencszállás zabnapja - Galéria

Nagy sikert aratott a ferencszállási zabnapon lapunk standja, ahol szinte egymást váltották az érdeklődők, hogy megforgathassák a szerencsekereket valamelyik nyereményért.A faluház környékén persze ezen kívül is volt attrakció bőven: főzőversenyt tartottak több mint harminc bográccsal, a színpadon egymást váltották a szórakoztató produkciók, az épületben pedig helytörténeti és katonai ruházati kiállítás várta az érdeklődőket. A gyerekeket különféle, köztük hagyományos népi játékok várták, s kaptak a 190 szeletes óriástortából, illetve a 190 lufiból is. Utóbbi számokra a magyarázat: ennyi éves idén a falu.Mivel múltidézésként az egykori kukutyini zabhegyezők emléke előtt is tisztelegtek szombaton, zablisztből készült ételeket, süteményeket is lehetett kóstolni. A falu polgármestere, Jani János a rendezvény kapcsán lapunknak elmondta, az évfordulóra tekintettel szeretnének Ferencszállás történetéről egy átfogó monográfiát megjelentetni.

Eddigi ismereteink a község múltjáról meglehetősen hiányosak, ezért szakembereket kértünk fel, hogy végezzék el az ehhez szükséges kutatómunkát.

– mondta. A tervek szerint még a délvidéki levéltárakat is fel fognak keresni azért, hogy minél teljesebb képet kapjanak Ferencszállásról.