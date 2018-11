˝Forró szív, hideg fej: így működik˝ - Az Almaviva grófnét alakító Somogyvári Tímea Zita otthon nem énekel

Somogyvári Tímea Zita magyarul énekli a nőcsábász Almaviva gróf nejének szövegét. Fotó: Frank Yvette

Hármas szereposztásban próbálták a Figaro házasságát a Szegedi Nemzeti Színházban a héten. Az öltözőkben mindenből három van – többek között esküvői ruhából, kalapból és magas sarkúból is. A pénteki premieren és utána vasárnap Somogyvári Tímea Zita veszi fel a grófné csillogó lábbelijét. Ezúttal magát sminkeli, fél óra alatt kész is.– Ebben a koncepcióban nem kell nagy szemeket rajzolni, vagy fehéríteni. Elég egy alkalmi smink – magyarázza a szoprán. – Mai környezetben játszódik a darab, nincs szükség bonyolult sminkre. Egyébként szeretem, ha meg tudnak győzni a koncepcióról, hogy nem céltalan a mai világba helyezni a darabot. Nem minden újítást tudok elfogadni, de ez még belefér, ahogy annak idején A varázsfuvola is.A vaskos kottakötegben ott szerepel a szöveg olaszul és németül is. Somogyvári Tímea Zita Bécsben is tanult, azonban a kottából most mégis a hangjegyek fölötti, kézzel írt magyar szöveget használja. Vidor Dezső fordítása áll a papíron. – Nem szeretem, ha feliratot kell olvasni. Rengeteg vicc van elrejtve ebben a szövegben. Talán egy Verdinél vagy Puccininél – ahol zártabb számok vannak – nem olyan fontos, de itt azért mindenképpen magyarul kell játszani.Az operairodalom egyik legnépszerűbb, legtöbb slágert tartalmazó darabja a Figaro házassága. Almaviva grófnénak egy kavantinája és egy nagy áriája van a darabban. – Szép és nehéz a „Hervad már a nász virága" a harmadik felvonásban. A szívem csücske az az ária, nagyon összetett. Lendületes, tehát nagyon el tudja vinni a hév és az érzelem az embert, pont ezért nagyon észnél kell lenni. Forró szív, hideg fej: így működik ez. Én már vissza tudom fogni magam, többnyire, de ezt is meg kellett tanulni. Idő kellett hozzá.– Megoszlanak a vélemények, hogy milyen is Almaviva gróf neje – meséli mosolyogva Somogyvári Tímea Zita. – A rendezővel kezdetben nem voltunk teljesen egy véleményen. A fejemben a harmincas éveiben jár a grófné. A házassága nagy szerelemnek indult, de idővel belefáradtak a mindennapokba mindketten. Kicsit elhanyagolt asszonnyá vált, mert belefáradt a folytonos harcba. Rájön, hogy nem akar így élni tovább. Tenni akar azért, hogy visszahódítsa a férjét. Az egész darab arról szól, hogy meddig hajlandó elmenni azért, hogy visszahódítsa. Mindenképpen kedves személyiség, aki most épp csapzott szárnyú. Közel áll hozzám.Somogyvári Tímea Zita tanít, a Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertjein is énekel. Viszont akad egy hely, ahol mellőzi az életéből a „hangját". – Egy hangot sem énekelek otthon. A család összes tagja dudorászik, énekelget. Én nem. Örülök, amikor nem kell – viccelődik a szegedi szoprán.Azt is elárulta, hogy számára a lelki pihenés sokkal fontosabb, mint a fizikai. Mikor közeledik egy bemutató, szinte azzá válik, akit játszik. Olyan viszont nincs, hogy előadás után nyugodtan tudna aludni. Mindig pörög az agya, vajon mit csinálhatna még jobban.