Gazdája lett a város a Vadaspark lakóparknak - A beruházónak csak púp a hátára a terület

Ismét lesz gazdája a lakóparknak. Fotó: Török János

Fotó: Török János

Egyhangúlag fogadták el a pénteki közgyűlésen, hogy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. vegye kezelésbe a Vadaspark lakóparkot. Az üggyel kapcsolatban Botka László polgármester hangsúlyozta, az a beruházó, aki nem teljesíti a kötelezettségét, nem csupán az önkormányzatot, hanem az ott lakást vásárlókat is becsapja. A tulajdonba vételnek jogi akadálya van, de az önkormányzat megteszi az egyoldalú lépést, és fenntartásba veszi a lakóparkot – fogalmazott.– Láttam a hírt a Facebook-csoportban, és örülök neki, azzal együtt is, hogy rövidesen elköltözünk innen – mondja a séta közben elalvó kisgyermekével éppen hazainduló Violetta, hozzátéve, nekik kellett irtani a többi kismamával a parlagfüvet. Szerinte több szemétgyűjtőre lenne szükség, és a közvilágítást is rendbe kellene tenni a Kenguru-közben. Mint évek óta sokan, ő is panaszkodott az átmenő forgalomra. – Menjenek csak, de ne száguldozzanak a játszótér mellett, mert az balesetveszélyes – fogalmaz kissé beletörődve. Összefutottunk egy másik kismamával is, akinek kisfia, Áron éppen füvet nyírt – meg is jegyezte a két anyuka, hogy nem véletlenül lehet ekkora divat a gyerekek körében a fűnyíró...Kiderült, hogy a Zöldövezeti Lakópark Kft. a közgyűlési döntés előtti tárgyalásokon jelezte, hogy az általa „megvalósított felépítmények, létesítmények" kezelését nem képes ellátni, de a tulajdonjog térítésmentes átadását sem tudja vállalni. Egyrészt az neki jelentős áfafizetési kötelezettséggel járna, másrészt több ingatlanra is végrehajtási jogot jegyeztetett be a NAV, és a tehermentesítésre nincs forrása.– Legalább 100 parkoló hiányzik, és három olyan területet tudunk, ahol be is volt tervezve, de végül is nem alakította ki az építtető – mondta a minap lapunknak Maul Ibolya, a Vadaspark Lakópark Egyesület elnöke. Panaszolta, hogy a beruházó évek óta nem kezeli azokat a területeket, amelyek még a tulajdonában vannak.A pénteki közgyűlésen Kardos Irén, a terület önkormányzati képviselője hangsúlyozta, amit lehetett, azt a lakók megtették a beruházóval szemben, de nem jutottak előrébb. Megkeresésünkre hangsúlyozta, nem végleges a megoldás, de legalább már tudnak kihez fordulni a lakók. Legsürgősebb feladatuknak a parkolók kialakítását jelölte meg.Maul Ibolya a pozitív döntéssel kapcsolatban fontosnak tartja, hogy legalább tudják, ki a gazda. – Olyanok lettünk, mint a többi utca, beállunk a sorba, de itt sok a restancia, és bízom abban, hogy látványosan kezdődik majd ennek ledolgozása – fogalmazott. Kicsit üzenve, kérve hozzátette, nagyon fontos a balesetveszélyes öreg fák csonkolása. És ráférne már egy rendes nagytakarítás a lakóparkra, ellentámadást indítani ott, ahol a természet elkezdte már visszavenni az utakat és a járdákat. Megköszönnék a parkolási útburkolati jelek felfestését is, tudnának mihez igazodni a lakók, és a rend miatt több kocsi férne el a meglévő helyen. Bízik a még komolyabb forgalomlassításban, szerinte zsákutca táblákkal lehetne – kellene – becsapni a bevásárlóközponthoz igyekvő és utat erre rövidítő külföldi autósokat.