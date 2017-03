Germán harcos sírjára bukkantak a Móra-múzeum régészei

Egy nagy termetű, erős csontozatú germán harcos sírjára bukkantak a Móra Ferenc Múzeum régészei a 47-es elkerülő út régészeti feltárása során. A lelet több okból is különleges. Egyrészt egy 2-4. századi szarmata-kori településhez tartozó temetőben találtak a germán sírjára, akit szarmata temetkezési rítussal temettek el. Másrészt – noha a sírt korabeli rablók megbolygatták – több értékes, különleges tárgy is előkerült: egy ezüstből készül érme, ezüst övcsat, szíjvég, szíjelosztó karika. A sír fontosságát növeli az eredeti helyzetben megmaradt, közel 40 centiméter hosszú vaslándzsa, és a harcos pajzsának vasból készült maradványa is.



A Móra Ferenc Múzeum régészei szeptember óta folytatnak régészeti feltárást a 47-es és a 45-ös főút csomópontjánál, a tervezett elkerülő út nyomvonalán. A nagy kiterjedésű lelőhelyen szarmata településhez tartozó telepjelenségek és három temető kisebb-nagyobb részlete került elő – ezek egyike rejtette a germán harcos sírját.