Gólyatábor a Laposon: Endre bácsi szerint szépen buliztak a fiatalok - galériával

- Nagyon tetszik ez a buli. Mindenki kedves, közvetlen, jól lehet ismerkedni – foglalta össze a Welcome Camp Összegyetemi Gólyatáborról szerzett előző napi tapasztalatait Juhász Boglárka. A biológia szakos gólya szombat este 7 órakor már bodzás vodkával melegített az esti bulira két társával, Molnár Csabával és Ijjas Noémivel a Torontál téren. – Mi most jöttünk ide először – ezt már Sándor Róbert és Varga Roland mondták. A két középiskolás Makóról érkezett, pálinkát és whiskey-t iszogattak. – Tök mindegy, kik a fellépők, bizonyos alkoholmennyiség után már a zene is lényegtelen. Egy biztos: reggel 5-ig itt csapatunk.

A Laposon tartott három napos rendezvénynek úgy tűnt, a nagy parkoló volt az előhelyszíne: mivel italt nem lehetett bevinni, a fiatalok itt alapozták meg a hangulatot, a partfalon üldögélve. Az igazság az, hogy az első pár órában nagyobb is volt a tömeg itt, mint a Tisza-parton, melyet egyébként szépen rendbe tettek a szervezők. Egyedül a lefelé vezető lépcsővel gyűlhetett meg a fiatalok baja – ahogy kollégánk fogalmazott, az minden volt, csak nem részegbiztos.



- Az EHÖK SE vásárolta meg a területet, hogy rendezvényeket tudjunk itt tartani és visszaadjuk a Lapost a városnak – mesélte Lukács Levente főszervező. – Az a tapasztalatunk, hogy a városiakat ez a program sem zavarja jobban, mint a Partfürdő, ráadásul mivel a nagyszínpad sátor alatt van, talán a hang sem terjed annyira.



Szombaton a fél 8-as kapunyitáskor még alig lézengett néhány fiatal a területen. A gólyatábori élet úgy tűnt, csak késő este indul be, ám ezen a napon mégis azok jártak jól, akik úgy döntöttek, ha már jegyet vettek, kihasználnak minden percet és korán elkezdték a bulit. Este 9-től ugyanis color partyt tartottak, mely Budapesten már nagy divat. A szervezők rengeteg színes rizsport osztottak szét ingyen, de vásárolni is lehetett belőle a helyszínen, melyet aztán bizonyos időközönként a buli közben a levegőbe és egymásra szórtak. Kétszer pedig ágyúból is megküldték a résztvevőket.

- Elvileg kijön a ruhából. De ha nem, lesz egy színes pólóm – mosolygott Wolford Dániel, amikor barátjával, Kiss Dáviddal úgy jöttek ki a tánctérből, hogy arcuktól a cipőjükig csupa színesek voltak. – Jó buli, bár a port még mindig érzem az orromban – tette hozzá. A két fiú egyébként még csak középiskolás, de mint fogalmaztak: eljöttek, mert legalább addig sem otthon ülnek. – Csajozni is lehet biztosan, de mi inkább iszunk – tették meg hozzá.



- Ha kicsit fiatalabb lennék, én is bekenném magam ezzel a porral – mosolygott Endre bácsi, aki tisztes távolságból nézte a színes partit. A 76 éves férfi cselgáncsversenyre jött néhány fiatallal, ők csalták ki bulizni. – Emlékszem, annak idején mi a SZIN-en nagyon rosszak voltunk. De ezek a fiatalok normálisak, mindenki szépen bulizik – dicsérte meg a rendezvényt.



A kinti előbuliból este 10-kor kezdtek el a területre beszállingózni a fiatalok, a Cloud 9+ együttes koncertjére már egész szép számmal összegyűltek. Úgy láttuk, ezt a zenét valahogy jobban értékelik, mint a Kávészünetet, pedig ők stílszerűen Ady és Petőfi versek megzenésített verzióival is próbálkoztak felkészíteni mindenkit az egyetemi tanulmányok megkezdésére.

- Az igazi buli éjfél körül indul be – árulta el két másodéves egyetemista, Vivien és Mária, akik ekkor még mindig egy padon üldögéltek az egyik vendéglátóhely előtt. – Jó szokott lenni a hangulat, de kell hozzá a tömeg. Arra a kérdésre, hogy pasizásra alkalmas-e a rendezvény csak egy másra mosolyogtak. – Az itt kötelező.



