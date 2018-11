Ha akarna, se tudna büntetni az állam fúrt kút miatt - Két év haladékot kapunk a bejelentésre

Tíz helyett két év haladék

Jelenleg nem tudni, mennyi fúrt kút működik, és ezek közül hány készült szakszerűen. Fotó: Karnok Csaba

Ki lát bele?

Harminc éve hajoltunk el

– Aki ezekben a napokban bejön hozzánk érdeklődni, mi a teendője a kútjával, annak azt mondjuk, hogy kivárunk. A most hatályos törvénnyel is vannak problémák, a nyáron elfogadott, majd az Alkotmánybíróság által visszaadott változattal is voltak. Az épp most tárgyalt szövegből már jó törvénynek kell születnie – mondta lapunknak Fekete József, Klárafalva polgármestere, aki vízgazdálkodási mérnök.Úgy gondolja, ha idén nem születne meg az új jogszabály, akkor sem valószínű, hogy januártól elkezdené ellenőrizni és sorra büntetni az engedély nélkül fúratott, be nem jelentett kutak tulajdonosait az állam. Ez ugyanis vállalhatatlanul nagy hatósági munka lenne.A most hatályos szabályozás szerint az engedély nélkül fúratott kutak fennmaradásához ez év december 31-éig tényleg engedélyt kellene kérni. Idén nyáron ugyan módosította az országgyűlés a sokak által kritizált jogszabályt, 2028-ig kitolva a határidőt. Abba a változatba azonban azt is belevették, hogy 80 méteres mélységig egyáltalán ne kelljen engedélyt kérni a háztartási szükségletet ellátó kutakra. Ez volt, ami miatt Áder János köztársasági elnök összevonta a szemöldökét, az Alkotmánybíróság pedig érvénytelenítette a döntést, így viszont a korábbi törvény hatályban maradt.B. Nagy László országgyűlési képviselő meggyőződése, hogy év végéig sikerül elfogadni az újabb változatot. Október 30-án már tárgyalták a parlamentben. – A szavazás november 13-án várható, így még idén hatályba tud lépni. A legfontosabb változás eszerint, hogy mentesül a bírság alól annak az engedély nélkül létesített kútnak a tulajdonosa, aki 2020. december 31-éig kezdeményez vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást.– Tehát két évvel kitolódik a határidő – mondta lapunknak a képviselő. – Ezt az eljárást a háztartási és az ipari célra fúrt kutak esetében is el kell indítani. Praktikusan ez azt jelenti, az emberek elmennek a jegyzőhöz, bejelentik, hogy van ilyen kútjuk, és megmondják, hol. Az állam pedig arra vállal kötelezettséget, hogy megnézi, valamikor. Amelyikeket rendben találja, azokra engedélyt ad, vagy előír valamilyen változtatást, ha szükséges. Ez egy évtizedre szóló hatósági munka.Az állam most például azt sem tudja, mennyi ilyen engedély nélkül fúrt kút működik. B. Nagy László szerint több százezer lehet. A szakma szerint is fontos tudni, hol és mennyi, illetve milyen mélységű kutat használnak. Még fontosabb elérni, hogy ezután csak engedéllyel készüljenek ilyenek. Nem az a baj, hogy ingyen szeretne vizet az ember, hanem az, hogy a fúrt kutak 90 százaléka szakszerűtlenül létesült, és tönkretehetik a vízadó réteget, amit aztán nem lehet kitisztítani – nyilatkozta lapunknak a Csanki István kútfúró nemrég.Most átküldött lapunknak egy nyomtatványt, amelyet a vásárhelyi polgármesteri hivatal adott ki, nyilvánvalóan a jelenleg hatályos törvény alapján. „Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély iránti kérelem" – olvasható a fejlécen. Ez a kút műszaki adataival kapcsolatban olyasmiket kérdez, amelyeket már nem lehet megállapítani, vagy csak nagyon költségesen. – Elég lenne a hivatalnak rögzítenie azt, hol van a kút, és milyen célból készült. A mélységét is meg lehet mérni, ha nem trükköztek vele – mondta Csanki. – De azt, hogy milyen anyagú a csövezet, milyen a szűrőzött szakasz mélységköze, kialakítása, hogyan állapítjuk meg fentről? Ezeket a nagy átmérőjű, mély kutak esetén szokták mérni. És ha be van oda írva valami, az aláírásával ki vállalja a felelősséget érte, hogy az úgy is van? Egy kútkamerázás 200 ezer forintba kerül.– A hetvenes években még jártam a Homokhátságra vízügyesként, ellenőrizni engedéllyel létesült csőkutakat. Természetes volt, hogy azok szabályosan készültek – mondta Fekete József. – A törvény betűjétől való eltérés három évtizede kezdődött, a hobbitelkek kimérésekor. Ezeket valahogy el kellett látni vízzel, meg is oldották, szabályosan vagy szabálytalanul. Aztán ami a párttitkár elvtársnak szabad volt, azt utóbb a szomszédja is megengedhette magának. A következő kútfúrási hullám a 90-es években indult, a falvakban, városokban, amikor a vezetékes víz ára nőni kezdett, és sokan azt gondolták – egyébként jogosan –, hogy luxus vezetékes vízzel kertet locsolni, autót mosni.