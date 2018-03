Ha kapnak egy feladatot, tudják, hogyan kell megoldani: taroltak a legnehezebb földrajzversenyen a radnótisok

A kérdések érintenek szinte minden tantárgyat

A versenyzők és felkészítőik. Fotó: Karnok Csaba

Holtverseny alakult ki

Délutánonként és a lyukasórákban készültek

Taroltak a X. Földgömb Nemzetközi Földrajzversenyen a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium diákjai. Az induló 168 csapatból a legjobb tíz közé hat radnótis is került: ők hozták el az 1., 2., 4., 5., 8. és 9. helyet. Mindez azt is jelenti, hogy a hétvégi, bonyhádi döntő végjátéka, ahol a legjobb 8 csapat mérte össze tudását, szinte háziverseny volt, hiszen mindössze 3 csapat tudott az országból a radnótisok mellé beférkőzni.A kétfős csapatverseny érdekessége, hogy a hagyományos, iskolai tananyagból mindössze a 9. osztályos ismereteket igényli. Emellett viszont a diákok kapnak egy kiemelt témát, melyből alaposan fel kell készülniük, illetve többtucatnyi cikket a Földgömb magazinból. A kérdések ezen témakörök köré szerveződnek, de érintenek szinte minden tantárgyat.A speciális és évről évre változó témakörök miatt a felkészítő tanárokra ezen a versenyen legalább annyi munka hárul, mint a diákokra. Szőllősyné Pálfi Melinda és Szőllősy László három napon keresztül gyűjtötte az anyagokat és állította össze a versenyzőknek, amiből aztán felkészültek. Ezt követően pedig kérdéssorokat készítettek.– Csak a földrajztudás ehhez a versenyhez nem elég. Viszont pont ennek köszönhetően tizediktől tizenkettedik évfolyamig mindenkinek ugyanakkora az esélye. Talán csak az jelenthet előnyt az idősebb diákok esetében, hogy már van versenyrutinjuk – mondta Szőllősy László. Erre egyébként leginkább a döntőben van szükség, ahol a tudás mellett még taktikai érzékre is szükség van. Ott ugyanis a feltett kérdésekre gombnyomással kell jelezni, ha tudja valaki a helyes választ. A gyorsabbé a lehetőség, de ha ront, pontot veszít.A legjobb nyolc csapat végjátékában a diákok szerint a legnehezebb az volt, hogy itt már egymás ellen versenyeztek. Ráadásul az első két helyen holtverseny alakult ki, így a két legjobb csapat – mindkettő radnótis volt – még egy „szétlövésen" is részt kellett vegyen.Az iskola egyébként összesen 12 csapatot indított ezen a versenyen. – Mindig elmondjuk, hogy ez a létező legnehezebb földrajzverseny. Éppen ezért külön öröm, hogy ennyien érdeklődnek az iskolából iránta – mondta Szőllősyné Pálfi Melinda. Ennek elsődleges oka egyébként a felkészülés hangulata: a diákok azt mondták, egymást segítő csapattá kovácsolódnak a különórákon.A versenyzők egyébként a döntő előtt gyakorlatilag napi szinten készültek: délutánonként vagy lyukasórákban fogadták őket tanáraik. Bár mindössze ketten vannak, akik a földrajz területén szeretnének továbbtanulni, a többiek is azt mondták: nem sajnálják azt a rengeteg energiát, amit a felkészülésbe fektettek.– Ettől a versenytől olyan készséget kapnak a gyerekek, ami bárhol használható a későbbiekben. Ha kapnak egy feladatot, tudják, hogyan kell megoldani. Azt gondolom, elsősorban ezzel nyernek, nem a verseny első vagy második helyével. És ha pedagógusként csak ennyit adtunk nekik, már megérte – fogalmazott Szőllősy László.1. Gyuris Imre és Virág Nándor (12. D – humán tagozat), 2. Dratsay Dénes és Szajbély Sámuel (10. A – kémia és 11. M – matematika tagozat), 4. Szkalisity András és Tráser Nándor (10. C – angol és 10. B – biológia tagozat), 5. Barta Márton és Kiri Alexandra (11. A – matematika–fizika tagozat), 8. Bolváry Csenge és Sipka Bertalan (11. D – humán tagozat), 9. Nagy Benedek és Németh Réka (10. B – biológia és 11. C – angol tagozat)