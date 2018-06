Ha más nem is, a szőlő most nagyon szép

– Nincs rá magyarázat, a természet kiszámíthatatlan. Tényleg azt láthatjuk, hogy a szőlő nagyon szép, és elég sok fürt van rajta. Betegségnek semmi nyoma. Eddig nagyon ígéretesen indul az év – mondott jó hírt Pusztai Csaba, a Csongrádi Hegyközség elnöke.– Nálunk máskor ilyentájt szokott virágozni a szőlő, most május 15. és 25. között ez lezajlott – mondta Pusztai Csaba.Az évkezdet a legtöbb növény esetében rosszul sikerült, mert először nagyon sok csapadék volt, nem lehetett rámenni a földekre géppel, aztán viszont szárazság jött a meleggel együtt. A vetések sok helyen ki sem keltek. A szőlő azonban más, és nem csak azért, mert mélyen van a gyökere.– Márciusban még hó esett, és utána viszonylag későn is fakadt a szőlő. A talaj is későn melegedett föl, de aztán jöttek a 25-30 fokok, és nagyon gyorsan behozta a lemaradást. Akkorák a hajtások, mint más évben 2-3 héttel később. Ezt a mostani időt nagyon szereti a szőlő – így látja Bodor László.– A fürtök is nagyon szépek, és több van a tőkéken, bár ez a fajtától függ. A fehér szőlők között van, amelyik megsínylette a fagyot, de a kék szőlőinkkel nincs probléma. Ha azt, amit most mutatnak, meg bírják nevelni – ez attól is függ, mennyi csapadék lesz még a nyáron –, akkor minőségben és mennyiségben is szép évünk lehet.A bioművelést folytató csongrádi gazdálkodó hozzáteszi, hogy a növényvédelem föladja a leckét. Most nagyobb a zöld felület, és el kellett kezdeni ritkítani, majdnem egy hónappal korábban, mint máskor, hogy rendesen szellőzzön a szőlő. Így előzik meg a gombabetegségeket.– A kicsi esők felfrissítik a szőlőt, de a peronoszpórának is kedveznek. Ilyentájt szokott jelentkezni. Még nincs gond, de oda kell rá figyelni – mondta Bodor László.– Itt egy sávban ki kellett vágni jó néhány szőlőkart, a fagy tönkretette őket – mutatja negyven éve telepített zalagyöngye-ültetvényének szélét Ujvári Mihály Kiskundorozsma mellett. A fagy nála okozott kárt, be is jelentette. Aztán azt láthatta, hogy a nyugvó rügyek beindultak, és a károsodott szőlők valamennyire helyrehozták magukat.Két héttel hamarabb lezajlott a virágzás, és az épen maradt zalagyöngye szőlőn is nagyon szép telt fürtök vannak. Ujvári Mihály annak örül, hogy a cserszegi fűszeresnek, amely nála a legfontosabb fajta, semmi baja, és nagyon szép. Megvédhette a fagytól az erdő, amely mellett húzódik. Ennek a bora nemrég a 3. aranyérmet is megszerezte, és került belőle Margit dán királynő trezorjába is.– Negyven év tapasztalata alapján azt gondolom, hogy ha nem lesz probléma, augusztus tizedikéig el kell kezdeni szedni a cserszegi fűszerest – mondta Ujvári Mihály.– Ez régen szeptember elején zajlott.