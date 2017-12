Hamarosan indulnak a szegedi sportfejlesztések - mutatjuk a részleteket

A politikus megjegyezte, a sportcsarnok és az uszoda is nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, aminek köszönhetően felgyorsulnak a közigazgatási engedélyeztetési folyamatok.

Már dolgoznak a Szegedi Ifjúsági Centrum területén, a fotó egy hónapja készült. Fotó forrása: Market Zrt.

Szeged régóta várt létesítménye, a fedett uszoda ügyében is hamarosan munkához láthatnak. Nem ez az egyetlen sportberuházás, amely felgyorsulhat a következő időszakban: B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő, Csongrád megye fejlesztési biztosa sajtótájékoztatóján kitért a három, kiemelt kormányzati beruházás ügyére, így az Etelka sorra tervezett uszoda és sportcsarnok mellett az atlétikai centrumra is. - Az uszoda megvalósítási költsége 10,6 milliárd forintra emelkedett, ezt a kormány jóváhagyta. Pillanatnyilag minden rendben van az üggyel kapcsolatban, elhárult az összes olyan akadály, ami ezt lassította volna. A városnak át kell adnia a területeket, és elindulhat a beruházás. A vízügy elkészítette a csatornafejlesztési terveket, ebben az összegben a tápéi csatorna fejlesztésének forrása is benne van. Az elinduláshoz szükséges minden műszaki feltétel rendelkezésre áll. - fogalmazott az új, fedett uszoda kapcsán B. Nagy László.Szintén az Etelka soron építik meg az új sportcsarnokot is: a MOL-PICK Szeged új otthonaként szolgáló, nemzetközi előírásoknak megfelelő, multifunkcionális létesítmény 8000 fő befogadására lesz alkalmas, ami mellett egy munkacsarnokot is építenek. A kézilabda csarnok összességében 16,2 milliárd forintos beruházás, ebből a Modern Városok Program keretein belül 11,2 milliárd jut erre a fejlesztésre, a fennmaradó ötmilliárdos összeg a Magyar Kézilabda Szövetség és a fejlesztési minisztérium támogatásából áll össze.A harmadik beruházás a szegedi atlétikai centrum: az elhanyagolt állapotban lévő atlétikai infrastruktúra ügyében kettő helyszín jött szóba előzetesen, a SZVSE-pálya rekonstrukciója mellett az egyetemi, volt laktanya területe. B. Nagy László elmondta, a kormány megvizsgálta az ügyet, még ebben az évben eldől a 2 milliárdos beruházás helyszíne. - A város lakossága és a fiatalok is megérdemlik, hogy modern atlétikai pályája legyen a városnak - tette hozzá.

A szegedi futballstadiont is magába foglaló Szegedi Ifjúsági Centrum a Szeged Csanádi Egyházmegye beruházása,, várhatóan 2019 tavaszára készül el.