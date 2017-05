Hanggal jelzi az akadályt az okos fehér bot: országos versenyen győzött a szegedi diákok ötlete

Bodnár Attila tesztelte a botot, és újabb ötleteket is adott a gimnazistáknak a továbbfejlesztéséhez. Fotó: Karnok Csaba

– Meg kell szokni vele a közlekedést, de egyébként nagyon jó és előremutató az ötlet. Gratulálok a fiúknak! – mondta Bodnár Attila, a Csongrád Megyei Vakok és Gyengénlátók Egyesületének alelnöke, miután kérésünkre tesztelte azt az okos fehér botot, amellyel két szegedi diák megosztott első helyet szerzett a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) középiskolásoknak kiírt innovációs pályázatán. Külön érdekesség, hogy a látássérültek tájékozódását segítő eszköz kitalálói a közgazdasági profilú Kőrösy-gimnázium végzősei. Igaz, egyikük műszaki informatikusnak, másikuk gazdasági informatikusnak készül.– Ültem infóórán, és jött a flash, hogy mivel kellene pályázni – mondta az ötlet születéséről Krajkó Bence, aki osztálytársával, Puskás Tamással vágott bele a megvalósításba, informatikatanáruk, Terjék Balázs segítségével, aki március elején szólt nekik az akkor kiírt pályázatról.

A „Smart white" névre keresztelt projektből egyelőre az okos fehér bot prototípusa készült el, de egy mobilalkalmazást is szeretne hozzákapcsolni a két fiú. A botba annak felénél egy ultrahangos érzékelőt építettek, amely nagyjából kétméteres távolságból érzékeli a tereptárgyakat, és egyre sűrűbb csipogással jelzi, ahogy közeledik hozzá a bot használója. A látássérültek fülhallgatóba kapnák a hangjelzést – így a városi forgalom zaja sem nyomná el azt. Mivel Tamás nagynénje látássérült, első kézből kaptak javaslatokat arra, hogy mivel segíthetnék leginkább a vakok közlekedését.A fiúk két hónap alatt kidolgozták az ötletet, és elkészítették a prototípust tanáruk és egy algyői cég segítségével – miközben az érettségire is készülnek.A rövid pályázati határidő miatt elsősorban ötleteket vártak a BME pályázatára, ezért az okos bothoz kapcsolódó mobilapplikáció most még csak papíron létezik.– Azt találtuk ki, hogy a botba építenénk egy GPS-jeladót is, és ha a látássérült úgy érzi, hogy szüksége van segítségre, mert mondjuk eltéved, vagy át szeretne menni egy úton, megnyomhatná a „pánikgombot". Aki pedig letölti az appot, és 3-400 méteren belül van, látja ezt, és segítséget tud nyújtani – mesélik a fiúk. Az alkalmazáshoz persze kellene egy fejlesztő, mert ezt mi nem tudjuk megcsinálni – tették hozzá. – És azt is ki kellene találni, miként tehetnénk vonzóvá az alkalmazást, hogy letöltsék és használják – jegyezte meg Terjék Balázs, aki szerint ez már marketinges feladat lesz.A fiúk egyelőre azt tervezik, hogy az ultrahangos érzékelőt LED-esre cserélik, hogy nagyobb területet fogjon be, de vannak más ötleteik is arra, milyen irányba szeretnék vinni az ötletüket. Ugyanis ők szeretnék továbbfejleszteni, ha már az ő fejükből pattant ki.