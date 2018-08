Házasodik a falu - emlékeket várnak Ásotthalmon

Néhány hónapja régi falvédőket gyűjtöttek – ezúttal arra kérték a helyieket, hogy esküvői, lakodalmi fotóikat, ezzel kapcsolatos relikviáikat juttassák el a művelődési házba. Közel 300 fénykép érkezett, a legrégebbi az 1910-es évek végén készülhetett: Makra Julianna és Kalmár Lukács látható a felvételen, amelyet unokájuk őrzött meg.



– Érdekesség, hogy postán is kaptunk képeket, például Röszkéről, de e-mailben is érkeztek fotók. Akik itt házasodtak össze, de már nem itt élnek, így juttatták el hozzánk – mesélte Papp Renáta, a Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője. Helyi vőfélyük, Tóth István már több száz lakodalmon van túl: emlékeiből külön tabló készült, egy ma is használatos, virágokkal díszített vőfélykalap is látható a tárlaton. Más tárgyi emlékeket is kaptak: bemutatnak többek között egy 1960-ban készült menyasszonyi fátylat, de tálalókötényeket is láthatunk. Ezeket a háznál vagy sátorban tartott lakodalmakban használták, amikor a barátokat és családtagokat kérték meg rá, hogy szolgálják fel a vacsorát.



A tárlatot korszakokra osztják: az 1900-as évek elejétől a 21. századig elevenítik fel a házassági szokásokat. A rendhagyó kiállítás augusztus 19-én nyílik és augusztus 27-ig látogatható.