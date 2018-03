Hitelekről tanultak a helyettes államtitkártól: számolni kell azzal: ha most jól is megy, bármikor bármi történhet

Fotó: Karnok Csaba

A magyar közoktatást legtöbbször az a kritika éri, hogy nem a mindennapi életre nevelő kérdésekre készíti fel a diákokat. A Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Közgazdasági Szakgimnáziumának 13. évfolyamos diákjai azonban pénteken olyan órán vehettek részt, amely a mindennapjainkat átható egyik legfontosabb kérdéskört boncolgatta. A Pénz7 pénzügyi témahéten a hitelekről hallhattak előadást, amelyet Balogh László tartott. A pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkár szegedi származású, így, mint fogalmazott, mindig szívesen jön a városba. Egy évvel ezelőtt is tartott már hasonló órát önkéntesként – akkor a Vasváriban.– A hitel segít, de csapdát is jelenthet – kezdte előadását a helyettes államtitkár. Mint mondta, a jó hitel ismérve a fix kamatperiódus, az ingyenes vég- vagy előtörlesztés lehetősége és a lehetőség, hogy kiegészíthessük hitelfedezeti biztosítással. Arról is beszélt, egy jó hitel esetében is érdemes interneten elérhető kalkulátorok segítségével megvizsgálni, pontosan mennyibe kerül az nekünk. – Ha például ugyanazt a 3 millió forintos hitelt 3 helyett 7 év alatt fizetjük vissza, máris több mint 1 millió forinttal többe kerül számunkra.Az államtitkár szerint a legjobb konstrukció jelenleg a diákhitel, amely egy egyetemistának akár a teljes költségét is fedezni tudja, és kamatmentesen is vissza lehet fizetni. De beszélt a veszélyes hitelekről is. Ide sorolta a személyi kölcsönt, amelyet egyes ajánlatok szerint akár már 7 perc alatt elintézhetünk, viszont a költségei sokkal magasabbak, mint például egy folyószámlahitelnek, a hitelkártyát, amely egy hónapon túli visszafizetés esetén közel 40 százalékos THM-mel dolgozik, és a gyorskölcsönt, amely házhoz szállítva már irreálisan drága, ráadásul pont azt a réteget szólítja meg, amely már nem hitelképes, vagyis a legrosszabb anyagi helyzetben van.– Soha ne a takarón túl nézzünk, inkább visszább – tanácsolta Balogh László, felhívva a figyelmet, hogy egy hitelt mindig vissza kell fizetni. – Mindig számolni kell azzal, hogy ha most jól is megy, bármikor bármi történhet. Ha pedig ez bekövetkezik, nem szabad várni: egyből jelezni kell a banknak, ugyanis annak is az az érdeke, hogy találjanak megoldást. Ha viszont csak hátradőlünk, bekerülünk a központi hitelinformációs rendszerbe, amelyből az adósságrendezés után is csak 5 évvel kerülhetünk ki.