Indulnak a keresztféléves képzések - mutatjuk a szegedi ponthatárokat

A többi nagy egyetemhez hasonlóan a Szegedi Tudományegyetem is csak mesterszakokra várta a jelentkezéseket a 2018. februárjában induló keresztféléves képzések esetén - bár Pécsett találtunk néhány szakot, amely alapképzésben is indul az év második hónapjában.Az SZTE hat karán várta a hallgatókat, a legtöbb pont a Gzadaságtudományi Kar nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, angol nyelvű képzésére, a Mezőgazdasági kar vidékfejlesztési agrármérnök szakára és a Bölcsésszetudományi kar néprajz szakára kellett, mindháromra 90 ponttal lehetett bekerülni. A legkevesebb pontra, 50-re a Természettudományi és Informatikai kar gazdaságinformatikus, valamint vegyész szakánál volt szükség.Ugyanakkor több meghirdetett szak nem indul el februárban, a Bölcsészettudományi karon a vallástudomány szak sem állami, sem költségtérítéses, sem levelező formában nem indul. A Mérnöki karon is hirdettek ugyan élelmiszerbiztonsági és minőségi mérnöki szakot, ám ez csak levelezőn indul - költségtérítéses formában itt kellett volna a legtöbbet, félévente 400 ezer forintot fizetni. A gépészmérnöki és a műszaki menedzseri szak viszont egyik formában sem indul februárban, a költségtérítés itt is 400 ezer forint lett volna félévente. 350 ezer forintot fizethetnek viszont azok a hallgatók, akik bekerültek a programtervező informatikus és a vegyész költségtérítéses, négy szemeszteren át tartó képzésébe.A Szegedi Tudományegyetemen induló keresztféléves képzések ponthatárait ide kattintva böngészheti.