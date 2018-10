Ingyen hozza-viszi a temetőbe az időseket Gábor

Vincze Gábor célkitűzése, hogy bearanyozza mások mindennapjait. Fotó: Kuklis István

Az autogramgyűjtő hobbijáról ismert Vincze Gábor idén ismét jótékonysági akciót indított halottak napjához kapcsolódva: díjmentesen elviszi a temetőkbe sírgondozásra azokat az időseket, akik nem tudnak egyedül kilátogatni halottaikhoz, mert nincs járművük vagy autóval rendelkező hozzátartozójuk.– Már a múlt héten is volt fuvarom: egy szegedi nyugdíjast Békéscsabára kellett elvinnem. Nem ellenkeztem, hiszen november 5-ig munka mellett ennek szenteltem a napjaimat. Nincs kikötés, hogy kizárólag csak a városban segítek, és az sem, hogy csak szállítok. Volt már rá példa, hogy a sírok megszépítésében is közreműködtem. Sokan élnek egyedül, nincs, aki segítségükre legyen, és többen a tömegközlekedést sem tudják igénybe venni. Mindig örömmel fogadják a segítségemet, folyamatosan kapom a hívásokat – magyarázza Vincze Gábor.A szegedi fiatal azt mondja, nem ez az első alkalom, hogy segítő kezet nyújt. Számára természetes volt tavaly télen, hogy egy hajléktalannak adta a kabátját, vagy hogy a lakótömbjük előtt lévő otthontalanoknak leviszik a megmaradt ételt.– A jótékonyság számomra alapvető. Úgy vélem, ha van rá lehetőségem, akkor miért ne tegyem jobbá, szebbé mások napját. Mindig pozitív benyomást szeretnék tenni, hiszen ettől én is jobban érzem magam – emeli ki, hozzátéve, karácsony környékére hólapátoló akciót tervez. Vincze Gábortól a 30/869-2019-es telefonszámon kérhetnek szállítást az idős városlakók vagy a külterületeken élő nyugdíjasok november 5-ig.