Irén nem néz félre, ha szemetet lát az út mellett - Magányos önkéntes gyűjti a hulladékot Szeged és Algyő között

Irénnek a férje készített olyan célszerszámot, amellyel a gödörből is ki tudja piszkálni a zacskókat.

Fotó: Török János

– Örültem, amikor végre teljesen elkészült a kerékpárút Algyő és Szeged között. Bicikliztem rajta – és nem hittem el, hogy ilyen sok szemetet eldobálnak az emberek! Egy idő után nem tudtam csak úgy továbbmenni. Megálltam, összeszedtem – mondja Gávelné Tóth Irén. Az algyői asszony a gyermekétkeztetésben dolgozott, szakács a szakmája, ma már nyugdíjas. Szereti, ha tisztaság veszi körül. Az első napon teleszedett két zsákért másnap visszament autóval, elvitte a hulladékudvarba. Így kezdte. Több napba telt, mire Algyőtől Szegedig végigböngészte a közel tíz kilométert, közvetlenül a bicikliút mellett. Később a bicikliút és a 47-es főút közötti gödörből is elkezdte kiszedni, amit beledobáltak, nagyrészt az autókból. Egy vasárnap három zsákra való hulladék gyűlt össze a szép virágos algyői körforgalomtól a Borbála fürdőhöz vezető átjáróig. Eddig mintegy húsz zsák szemetet szedett össze. – Nagyrészt csipszeszacskók, üdítősflakonok, sörösdobozok vannak. Amin nagyon fölmérgelem magam: ételmaradék is, szépen bezacskózva. Ha már ilyen szépen összecsomagolja valaki, miért nem tudja hazavinni, miért dobja ki a kocsi ablakán? A buszmegállókban is van szemét, mert kukák nincsenek. A Fogadóval szemben lévő oldalon, ahol egy nagy placcon dolgoztak a munkások, szintén nagyon sok műanyag palackot, ételesdobozt szedtem össze. Találtam nejlonzsákot, aminek örültem, mert volt mibe szedni a többit. Tegnap pedig ezt találtam! Nem volt benne pénz – mutatta mosolyogva a Magyar Posta pecsétjével ellátott, hibátlan, erős szövésű zsákot.Az árok helyenként meredek, úgyhogy Irénnek a férje készített egy praktikus célszerszámot: teleszkópos meszelőnyéllel toldott meg egy bambuszgereblyét. Ezzel eléri a gödör alján lévő zacskókat is. Ahogy megmutatja, hol hagyta abba legutóbb a gyűjtést, és lenyúl az árokba, a főúton haladó autósok megbámulják.– Látnak, de engem nem zavar. A múltkor jött egy ismerős biciklivel, mondta, látta már máskor is, hogy szedem a szemetet. Igen, mondtam neki, engem jól megfizetnek ezért. Vicceltem persze, de komolyan vette, és azt mondta, ő nem csinálná meg pénzért sem – idézi föl a beszélgetést Irén. Nem vár el ezért semmit. Örömet okoz neki hozzájárulni ahhoz, hogy legalább egy ilyen kis darabon helyreálljon a világ rendje.„Ne szemetelj!" – olvasható a krétafölirat a bicikliúton. Ezt Irén írta ki. Azt mondta, utánanéz az algyői önkormányzatnál annak, hogy lehet-e készíttetni olyan feliratot, amit nem mos el az eső. Táblára is gondolt. Ha már néhányan észbe kapnak azok közül, akiknek errefelé ki szokott esni a kezükből az üdítősflakon, máris jobb a helyzet. Most ugyanis akár kezdhetné elölről is a gyűjtést.