Iskola után megtámadták, kórházba került a 14 éves lány

Újszegeden, a Gregor József Általános Iskola előtt történt a támadás. Fotó: Kuklis István

Újabb diákot támadtak meg fényes nappal az utcán Szegeden. Két héttel a nagy vihart kavart eset után, amikor a Roosevelt téren megrúgta, a földre küldte, majd könyökkel ütötte egy fiatal lány arcát egy másik lány, miközben társai ezt telefonnal rögzítették, ismét társai vertek meg egy diákot. Ezúttal Újszegeden, a Gregor József Általános Iskola előtt történt a támadás. Az esetről a lány édesanyja számolt be a Facebookon, szemtanúkat keresve.Mint írta, a buszmegállóban heten támadtak a lányra, aki kórházba került az eset után.Megkerestük az édesanyát, aki azt mondta, nem szeretne nyilatkozni, a nyilvános poszttal csak segítséget akart kérni azoktól, akik látták az esetet. A rendőrségen viszont megerősítették lapunknak: súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult. Azonban nem hét, csupán két fiatalkorúval szemben. Egyéb részleteket nem árultak el az ügyről: ahogyan a Roosevelt téri esetnek , úgy ennek kapcsán is folyamatban van az eljárás. Arra a kérdésre, milyen büntetésre számíthatnak a verekedő fiatalok, azt válaszolták: „a bíróság, a törvényes keretek között, az ügy minden körülményét értékelve fogja döntését meghozni".

Mivel a Roosevelt téri bántalmazás kapcsán a közösségi média szerepe is előtérbe került – a verekedést élőben közvetítették, a videó pedig még napokig elérhető volt több helyen –, a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság prevenciós tanácsokat tett közzé. Ebben arra hívják fel a figyelmet, hogy a közösségi oldalaknak az előnyök mellett számos hátrányuk is van. A fizikai jelenlét hiánya, a távolság megléte az anonimitás érzetét keltheti, így az ott lévők olyan módon is kommunikálhatnak, amivel a másikban rossz érzést, félelmet keltenek. Ezt nevezzük internetes bántalmazásnak. Emellett gyakran olyan dolgokat is közzéteszünk fotók, üzenetek, videók formájában, amelyekkel vissza lehet élni, segítve, hogy különböző típusú bűncselekmények áldozataivá váljunk, avagy ilyen jellegű tartalmak posztolásával mi magunk is bűncselekményt követünk el. S mivel az internet nem felejt, nincs visszavonási lehetőség sem – hívják fel a figyelmet. Éppen ezért mielőtt bármilyen tartalmat feltöltünk, érdemes megfontolni, hogy okozhat-e nekünk valamilyen kárt, sérelmet a későbbiekben, vissza tudnak-e azzal mások élni, illetőleg okozunk-e mi azzal kárt, sérelmet.