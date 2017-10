Ismerd meg Szegedet futócipőben! - közösségi futás ma 17 órától

Ismerd meg Szegedet futócipőben! címmel szervez futást a Novotel Szeged ma 17 órától. A szervezők elmondták, több vendégük is rendszeresen fut, de szegedi tartózkodásuk alatt néhányan hezitáltak, vagy félúton visszafordultak, mert nem ismerték a terepet. A Novotel négy futótérképe segít abban, hogy a vendégek magabiztosan induljanak neki Szeged felfedezésének. Ezek között van városnéző, természetjáró és olyan is, ami segít a kikapcsolódásban. Futás közben nemcsak Szeged nevezetességeit találják meg a térkép segítségével, hanem az ivókutakat, kutyával teljesíthető útvonalakat és a szelfipontokat is. A közösségi futáson bárki részt vehet.