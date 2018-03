Ismét Francia Filmnapok Szegeden

A frankofónia hónapja keretében a Budapesti Francia Intézet közreműködésével március 23–26-a között hét francia, ám magyar feliratos filmet vetítenek le a Belvárosi moziban.– Péntektől hétfőig a francia nyelvű filmművészet tavalyi évének legjobb terméséből válogatva hét 2017-es francia filmet mutatunk be a Belvárosi moziban. Ezek között találunk a különleges francia öniróniára és helyzetkomikumra épülő vígjátékokat és az emberi természetről szóló elgondolkodtató filmeket is – mondta el az esemény sajtótájékoztatóján Pálfi György , az Alliance Française szegedi egyesületének elnöke.A nyitónapra egy francia–belga vígjátékot választottak, Derült égből család címmel Cristian Clavier főszereplésével. A hétvégén drámát, társadalmi kérdéseket feldolgozó alkotást és thrillert is játszanak majd a francia kultúra és a filmek szerelmeseinek.