Ízek és színek kavalkádja a hídivásáron - fesztiváli hangulat Szegeden - Galéria

Idén is – immáron 19. alkalommal – hídivásárral zárul a borfesztivál, amely a délelőtti özönvíz szerű eső sem mosott el. Délután és este már hömpölygött a tömeg a Híd és az Oskola utcán, a Belvárosi hídon pedig még lépésben is alig lehetett haladni.A tizenkilencedik alkalommal megrendezett Ördögszekér kézműves vásáron több mint kétszáz országos hírű kézműves állított standot. Fürstein Zsolt Kaposvárról érkezett, harmadszor árul a vásáron méghozzá lélekmackókat. Kézzel készített levendulával töltött mosolygós macik sorakoztak pultján. Mint mondta, párja készíti ezeket kézzel, maga varrja és tölti meg őket, és találja ki milyen ruhát hordjanak a kismedvék.A szegediek kedvenc sokadalmán szinte nem volt olyan, amit ne lehetne kapni. Molly és Márk főtt kukoricát majszolt, ám kiderült anyukájuk nemrég vaddisznópástétomot vett, mert az a kisfiú kedvence. Különleges mézeket is árultak, a Börzsönyből érkezett Herbatea Manufaktúra pultjánál csipkebogyósmézet is kóstolhattunk, amely nagyon jó immunerősítő. Emellett rengeteg bőrdíszműves, mézeskalácsos kínálta áruját, ám ásványokból készült ékszereket és kézzel készült szappanokat is több standon láttunk. Késes iparművészek is szeretnek Szegeden, csakúgy minta fazekasok.A hídról leérve a Móra parkban az érdeklődök haditechnikai eszközökkel ismerkedhettek, míg az Oskola utcában civilek és Szeged testvérvárosai is bemutatkoztak.A programok vasárnap is folytatódnak, hisz egymást érik a fesztiválok és a különböző rendezvények Szegeden. A Dóm téri kavalkádban a záró nagy koncertet Rúzsa Magdi adja majd.