Játsszon a Katasztrófavédelem nyereményjátékán - Pár alapszabály arról, hogyan használja helyesen a 112-es segélyhívót!

Játék a Katasztrófavédelem nyereménycsomagjáért!



Olvassa a hét minden napján a Katasztrófavédelem praktikus tanácsait, hogy könnyebben és balesetmentesen teljen a szünidő. A megjelenő 5 témához minden nap egy kérdést teszünk fel. Aki minden kérdésre helyesen válaszol, az megnyerheti a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság értékes ajándékcsomagját. Július 9-én, hétfő délben sorsolunk, a nyertest a Szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságán, a Napos úton köszöntjük július 10-én, kedden.

A 112-es általános segélyhívószám ingyenesen hívható, legyen szó utcai telefonfülkéről, vezetékes telefonról vagy mobiltelefonról. A mentők, a tűzoltók és a rendőrség segítségét is kérhetjük ezen a számon, hiszen a diszpécser mindig az adott helyzetben szükséges egységet riasztja.A bejelentő minden esetben „élő hanggal" beszélhet, ide-oda kapcsolgatás nélkül. A hívás fogadója egy külön, erre a feladatra kiképzett szakember, aki pontosan tudja, milyen kérdéseket tegyen fel annak érdekében, hogy a segítség minél hamarabb elinduljon. Ha baj esetén telefonálnunk kell, a legfontosabb, hogy bemutatkozzunk, majd a helyszín meghatározását követően röviden mondjuk el, mi történt, mit látunk, és hogy van-e emberélet veszélyben, vagy sérült. Fontos, hogy a lehető legpontosabb információkkal szolgáljunk, mert csak így tudják időveszteség nélkül a megfelelő szervet értesíteni. A beavatkozó egységek már a beszélgetés alatt is riaszthatók.Ne felejtsük el megadni a telefonszámunkat , hiszen az elmondottak pontosítása miatt visszahívhatnak bennünket, és az is előfordulhat, hogy telefonon kapunk tanácsot arra vonatkozóan, hogy mit tegyünk, amíg a segítség megérkezik.