Jobb sorsra érdemes gyerekek: Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) - Schwechtje Mihály első nagyjátékfilmje

– Mi a baj azzal, ha kis nyominak szólítom? Szerintem cuki név – magyarázza a suli legmenőbb faszagyereke a barátnőjének. A „kis nyomi" pedig eloldalog, mintha ott se lett volna.Schwechtje Mihály első nagyjátékfilmje, a Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) (sic!) nemcsak az utóbbi idők egyik legfontosabb magyar filmje, de emellett még jó is, egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató, miközben egy pillanatra sem silányul olcsó, bagatell tanmesévé.A történet egy könnyed hangvételű tinifilm látszatát keltve indul. Megismerünk két barátnőt, akik megállás nélkül kedvenc tanáruk kegyeit keresik. Csakhogy a férfi már a következő órán bejelenti, hogy otthagyja az iskolát, feleségével ugyanis külföldre költöznek. Bejelentését az egyik lány haraggal fogadja, a másik meg csak sír és sír… mindaddig, amíg meg nem jelenik az online térben a hőn áhított tanár úr. Innentől kezdve megindul a levelezés, tanár és diák között egyre forróbb lesz a virtuális légkör, és a szerelmi vallomás is elhangzik vice és versa.A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) központi cselekményszála mentén egy olyan tanár-diák viszony bontakozik ki, amelyben a nemiség éppúgy helyet kap, ahogy a megalázottság és az érzelmi zsarolás is. AAA rendező, Schwechtje Mihály azonban nem elégszik meg ennyivel, és a cselekményszál drámai csúcspontján egy olyat csavar a sztorin, amire még a keményvonalas thriller-rajongók is csettinthetnek. Két mellékszereplő fokozatosan egyre több és több szerepet kap, és az ő belépésükkel a film egyszeriben a (mai) fiatalság helyzetének szomorú látleletévé válik. A problémák meg nem beszélése, saját helyzetük hibás felmérése és a téves önértékelés kéz a kézben járnak együtt a külsőségeken alapuló vagánykodással és a másik lelkébe való beletaposással. Szörnyű látni, hogy ezek a fiatalok sokszor az öngyilkosságot tartják az egyetlen lehetséges megoldásnak. És még szörnyűbb látni, hogy a szülők és a felnőttek még csak nem is tudnak arról, mekkora bajban van a gyermekük. A film legerősebb pillanata az, amikor hirtelen értelmet nyer az első látásra meglehetősen talányos cím. A másik ember iránti teljes érzéketlenséget fejezi ki, a mondat végén lévő szmájli pedig fájdalmasan cinikus. Schwechtje színészvezetésére sem lehet panaszunk. A fiatal színészek éppúgy megállják a helyüket, ahogy a „nagy öregek" is. A főszerepet alakító Herr Szilvia a nehezebb jelenetekben is hiteles tud maradni, a kortársait alakító Rácz Dávid és Vajda Kristóf pedig egészen kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A rutinos színészek, Mácsai Pál és Schell Judit jelenléte tovább erősíti a színészfrontot, jóllehet a felnőttek nézőpontja alig, sőt szinte egyáltalán nem kap helyet a filmben. Ez valahol jelzésértékű is, mutatja a szülők érdeklődésének – fentebb már említett – hiányát. Ez a film végig az ifjúságról szól, jobb sorsra érdemes gyerekekről, akik saját magukat sem értik, nemhogy egymást. A Remélem legközelebb sikerül meghalnod :) mindazonáltal nem hibátlan alkotás, hiszen pörgős cselekménye néha túl gyors léptekkel halad, hézagokat hagyva a dramaturgiában, mellőzve bizonyos drámai szituációk részletes kifejtését. Totalitás helyett Schwechtje filmje inkább csak felvillantja a fiatalságot érintő legsúlyosabb problémákat, és ha akár csak egyetlen tinédzsert is elgondolkodtat, akkor már bőven megérte, hogy elkészüljön.