Jön a Hungarosaurus - magyar leletekkel bővül a szegedi dínókiállítás

A Hungarosaurus maradványait tartja a kezében Varga András, a múzeum természettudományi osztályának vezetője. Fotók: Kuklis István

Ez a növényevő dínó körülbelül 650 kilogrammot nyomhatott, 4–4,5 méteresre nőtt meg. A testét a nyakától kezdve egészen a farka végéig több száz páncélelem borította. A szegedi kiállításon a Hungarosaurustól származó csigolyát, fogat és páncélelemet is bemutatnak.

Magyarországon talált dinoszauruszmaradványokkal bővül a szegedi Móra Ferenc Múzeum dínókiállítása. A legendás Hungarosaurus fosszíliái mellett további fogakat, csigolyacsontokat és megkövesedett dinoszauruszürüléket is láthatnak az érdeklődők. A maradványok a Veszprém megyei iharkúti ásatáson kerültek elő, közöttük a legismertebb az első Magyarországon megtalált dinoszaurusz, a Hungarosaurus.Az anyag további érdekessége a Pannoniasaurus inexpectatus, azaz Pannónia váratlan gyíkja, amely egyedei vízben, folyókban éltek, a kifejlett példányok pedig körülbelül 6 méter hosszúak lehettek. Az eredeti maradványokat október 27-től, a Múzeumok Őszi Éjszakájának kezdetétől láthatják az érdeklődők a Móra Ferenc Múzeumban. Az őszi éjszaka a dinoszauruszok jegyében telik majd: a kibővülő kiállítás és az egész estés dínós arcfestés mellett Ősi Attila elismert dinoszauruszkutató, az iharkúti ásatás vezetője tart előadást.– Húsz éve derült ki magyarországi ásatások során, hogy itthon is találhatók dinoszauruszleletek, ezeknek a száma tízezer feletti. Ezekből a leletekből mutatunk be 32 darabot a tárlatunkon – fejtette ki Varga András, a Móra Ferenc Múzeum Természettudományi Osztályának vezetője.